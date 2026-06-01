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影／黑鷹狂風中驚險吊掛畫面曝 神秘沙灘落海女抓浮球成救命關鍵

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南澳神秘沙灘一天之內驚傳兩起意外，昨天入夜一對男女落海，其中潘姓女子漂浮海面靠手機報案定位，起初抓背包被大浪帶往南漂200多公尺，最後緊抓定置漁網浮球成了救命關鍵，她後來手機斷訊，但岸巡透過探照燈鎖定，直到黑鷹直升機成功把人吊掛救到沙灘。巨浪救援的過程驚險，但也因為潘女冷靜得以獲救。

薔蜜颱風接近台灣，外圍環流在南澳神秘沙灘掀起長浪，昨天在海蝕洞露營受困的10車、25人才於中午獲救，晚間又再傳出有人遭巨浪捲落海，49歲潘姓女子獲救、39歲黃男仍失蹤。

狂風大浪且入夜視野欠佳，空中勤務總隊第一大隊第三隊昨晚11時31分從花蓮出動黑鷹直升機，15分鐘後抵達目標區開始搜索，零時6分發現待救的潘女，緊拉著定置漁網漂浮。

黑鷹機組員依海域及海象狀況，完成高低空偵察及風險評估，採一名搜救員配合吊籃救援，終於在零時28分把潘女吊掛，她失溫虛弱，空勤交由岸際海巡隊後送醫療。

巨浪不斷，救援過程驚險，就連義消的車輛也被大浪捲走，直升機吊掛救人時的吊籃搖晃也顯得 搖晃，讓人捏把冷汗。

根據現場救難人員表示，潘女應該是從事水上活動的經驗豐富，一般人被大浪拖下海，肯定驚慌失措，但她很冷靜，盡量利用身旁可以抓的東西讓自己維持漂浮，撥打手機定位，沉著獲救，另一名同行的黃男目前仍未尋獲。

全身濕冷的潘女獲救後上直升機，低頭裹著毯子保暖，過程中她靠著緊抓定置漁網浮球保住一命。圖／空中勤務總隊第一大隊第三隊提供
全身濕冷的潘女獲救後上直升機，低頭裹著毯子保暖，過程中她靠著緊抓定置漁網浮球保住一命。圖／空中勤務總隊第一大隊第三隊提供

搜救員配合吊籃救援，終於在零時28分把全身濕冷的潘女吊掛上直升機，驚險獲救。圖／空中勤務總隊第一大隊第三隊提供
搜救員配合吊籃救援，終於在零時28分把全身濕冷的潘女吊掛上直升機，驚險獲救。圖／空中勤務總隊第一大隊第三隊提供

南澳 黑鷹直升機 海巡 颱風

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