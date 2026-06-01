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新店碧潭驚見女性浮屍 遺體浮腫身分待查
新北市新店區碧潭西岸今天上午驚見女性浮屍。一名釣客上午10時許在碧潭西岸發現有人在水中載浮載沉，立即報警求助。警消獲報趕抵現場後下艇救援，於上午11時15分將人打撈上岸，但經查看已明顯死亡。
警方表示，上午10時30分接獲119轉報，指碧潭西岸水域有一具浮屍，警消獲報後趕抵現場處理，由消防人員於上午11時15分將大體打撈上岸。
警方初步調查，死者為女性，因遺體已明顯浮腫，外觀無法辨識年齡及身分，研判死亡已有一段時間。鑑識人員已到場採證，後續將報請檢察官相驗，進一步釐清死者身分及確切死因。
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