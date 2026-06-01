42歲黃姓男子駕駛自小貨車沿新台15線往北行駛，左轉往中央路方向時，不慎與61歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成自小客車起火燃燒。圖：讀者提供

桃園市大園區新台15線北向路段今(1)日上午8時33分許傳出有火燒車事故，大園警分局說明，42歲黃姓男子駕駛自小貨車沿新台15線往北行駛，左轉往中央路方向時，不慎與61歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成自小客車起火燃燒。警消獲報後到場將2名受傷的駕駛送醫，目前火勢已由消防局撲滅。

小客車與小貨車碰撞後起火燃燒。圖：讀者提供

大園交通分隊說明，小客車與小貨車碰撞後起火燃燒，警方獲報立即派員趕赴現場，並通知消防人員到場撲滅火勢，雙方駕駛均受傷送醫。經實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

42歲黃姓男子駕駛自小貨車沿新台15線往北行駛，左轉往中央路方向時，不慎與61歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛車輛行經路口應遵守交通號誌，轉彎時應禮讓直行車先行，並隨時注意車前狀況，以免發生交通事故。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園新台15線驚傳火燒車 自小客與小貨車碰撞後起火