砂石車行駛國道自撞護欄砂石灑路面 2車受波及5人受傷

一輛砂石車今天行駛國道三號台中大甲路段，疑左前輪爆胎失控自撞護欄後砂石灑滿路面，一輛大貨車和一輛轎車被散落砂石撞擊，轎車翻車，車上4人受傷，砂石車駕駛也受傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第7公路警察大隊表示，今天上午10時54分在國道3號北向161.4公里大甲路段車禍，一輛砂石車行經該處時，駕駛自述左前輪爆胎失控自撞內側護欄後，載運之砂石落至對（南）向車道佔用內側及中線車道，導致一輛轎車和一輛大貨車撞擊散落砂石，其中轎車翻覆，車上共4人，3人送大甲光田醫院，1人送沙鹿光田醫院救護、砂石車駕駛送李綜合醫院救護，事故共造成5 人受傷送醫檢傷，詳細肇因仍待該大隊調查釐清。

7大隊呼籲用路人，駕駛人開車前務必巡視胎壓及胎紋深度，遇上爆胎切勿急踩剎車，應握緊方向盤維持行進方向，並緩慢放開油門，以維行車安全。

國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供

國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供