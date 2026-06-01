快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

砂石車行駛國道自撞護欄砂石灑路面 2車受波及5人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛砂石車今天行駛國道三號台中大甲路段，疑左前輪爆胎失控自撞護欄後砂石灑滿路面，一輛大貨車和一輛轎車被散落砂石撞擊，轎車翻車，車上4人受傷，砂石車駕駛也受傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第7公路警察大隊表示，今天上午10時54分在國道3號北向161.4公里大甲路段車禍，一輛砂石車行經該處時，駕駛自述左前輪爆胎失控自撞內側護欄後，載運之砂石落至對（南）向車道佔用內側及中線車道，導致一輛轎車和一輛大貨車撞擊散落砂石，其中轎車翻覆，車上共4人，3人送大甲光田醫院，1人送沙鹿光田醫院救護、砂石車駕駛送李綜合醫院救護，事故共造成5 人受傷送醫檢傷，詳細肇因仍待該大隊調查釐清。

7大隊呼籲用路人，駕駛人開車前務必巡視胎壓及胎紋深度，遇上爆胎切勿急踩剎車，應握緊方向盤維持行進方向，並緩慢放開油門，以維行車安全。

國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供
國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供

國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供
國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供

國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供
國道3號北向161.4公里大甲路段今天發生車禍，砂石車自撞護欄，砂石灑滿路面。圖／警方提供

車禍 國道 自撞

延伸閱讀

影／桃66砂石車翻覆 尖峰時段嚴重回堵 中午未全排除

台中22歲騎士凌晨自撞5車 重機還彈起掛上鐵皮圍籬

高齡駕駛新制上路前夕再釀悲劇…去年才換照 7旬翁暴衝撞死騎士

影／開出巷口未禮讓釀車禍 蘆洲男失控再撞碎超商大門驚險畫面曝

相關新聞

新店碧潭驚見女性浮屍 遺體浮腫身分待查

新北市新店區碧潭西岸今天上午驚見女性浮屍。一名釣客上午10時許在碧潭西岸發現有人在水中載浮載沉，立即報警求助。警消獲報趕抵現場後下艇救援，於上午11時15分將人打撈上岸，但經查看已明顯死亡。

台中22歲騎士凌晨自撞5車 重機還彈起掛上鐵皮圍籬

台中市陳姓市民昨天凌晨騎乘大型重機車在大里區沿瑞城一街往塗城路方向行駛時，在瑞城一街139號前突然自撞路旁圍籬和停放的3輛機車以及2輛轎車。由於衝力過猛，機車竟還彈飛掛在路邊的鐵皮圍籬上，他因此受傷送醫，肇事原因待調查。

砂石車行駛國道自撞護欄砂石灑路面 2車受波及5人受傷

一輛砂石車今天行駛國道三號台中大甲路段，疑左前輪爆胎失控自撞護欄後砂石灑滿路面，一輛大貨車和一輛轎車被散落砂石撞擊，轎車翻車，車上4人受傷，砂石車駕駛也受傷，肇事原因由國道警方調查中。

影／台南拖吊車載運機車竟完全沒固定…往右重砸摔在道路上警將開罰

一輛拖吊車昨天傍晚6時許行經台南市東區東門路三段時，車上載運的機車竟往右摔落，重砸在道路上，民眾覺得誇張，將影像上傳網路；轄區第一警分局後甲派出所表示，駕駛載運貨物不穩妥，已違反道路交通管理處罰條例，可處3千至1萬8千元罰鍰，將通知到案舉發。

新莊男疑高處墜落重摔路面 頭部變形慘死民眾經過嚇壞

新北市新莊區有民眾今早9時許步行經過新莊區民本街巷弄時，突然聽到巨大撞擊聲，發現1名男子疑從高處墜落倒臥路上嚇得趕緊報警。警方及救護人員到場發現墜樓的是56歲林男，頭部嚴重變形已無呼吸心跳送醫不治，林男確切墜樓原因待查。

影／桃66砂石車翻覆 尖峰時段嚴重回堵 中午未全排除

一輛砂石車今天上午行駛桃園市66快速道路平鎮西向路段，疑似陳姓駕駛人未注意前方塞車，碰撞前面轎車後，右偏撞上護欄翻車，車斗裡的土方散落一地，適逢上班尖峰時段，一度造成後方回堵超過1公里，警方調派至少4輛吊車，才把砂石車翻正拖離現場，幸好駕駛人輕傷，事故現場3小時後到中午還未完全排除，原因正由警方釐清中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。