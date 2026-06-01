影／台南拖吊車載運機車竟完全沒固定…往右重砸摔在道路上警將開罰

一輛拖吊車昨天傍晚6時許行經台南市東區東門路三段時，車上載運的機車竟往右摔落，重砸在道路上，民眾覺得誇張，將影像上傳網路；轄區第一警分局後甲派出所表示，駕駛載運貨物不穩妥，已違反道路交通管理處罰條例，可處3千至1萬8千元罰鍰，將通知到案舉發。

網友hannah.huang95在社群媒體threads上傳影片並發文指出，「太扯了⋯直接在店門口噴了一台機車」，畫面即為監視器拍下機車摔落得經過；網友紛紛留言「連綁都不用綁哪來的勇氣」、「還好掉下來的時候，旁邊沒有人也沒有機車經過」、「請到這種的很頭痛」、「賠定了」。

當事女子今天接受媒體採訪表示，昨天6時許朋友來拜訪，剛好鐵門打開聽到那個聲響，過來看就發現一輛機車掉下來，看監視器才知道是拖車上的掉下來；後來拖車停在前面，車上的人再把車牽走，她們就確認一下朋友的車子有沒有受損，覺得載運機車沒有固定好蠻誇張。

轄區第一警分局後甲派出所指出，有關昨天6時許有車輛載運機車不慎掉落，目前尚未接獲民眾報案，經檢視該狀況顯已違反道路交通管理處罰條例第30 條第1項第7款「汽車裝載時，載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，依法可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千 元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方指出，將通知該車駕駛人到案說明，依規定舉發，呼籲汽車裝載貨物未依規定嚴密覆蓋及捆紮牢固，極易導致物品掉落引發嚴重交通事故，提醒駕駛人務必確認貨物穩妥，避免違規受罰。

一輛拖吊車昨天傍晚6時許行經台南市東區東門路三段時，車上載運的機車竟往右摔落，重砸在道路上。圖／民眾提供

一輛拖吊車昨天傍晚6時許行經台南市東區東門路三段時，車上載運的機車竟往右摔落，重砸在道路上。圖／民眾提供

一輛拖吊車昨天傍晚6時許行經台南市東區東門路三段時，車上載運的機車竟往右摔落，重砸在道路上。圖／民眾提供