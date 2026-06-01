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影／桃66砂石車翻覆 尖峰時段嚴重回堵 中午未全排除

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

一輛砂石車今天上午行駛桃園市66快速道路平鎮西向路段，疑似陳姓駕駛人未注意前方塞車，碰撞前面轎車後，右偏撞上護欄翻車，車斗裡的土方散落一地，適逢上班尖峰時段，一度造成後方回堵超過1公里，警方調派至少4輛吊車，才把砂石車翻正拖離現場，幸好駕駛人輕傷，事故現場3小時後到中午還未完全排除，原因正由警方釐清中。

警方約8時39分許接獲報案，指稱台66快速公路西向20公里有交通事故，員警到現場初步追查，陳男駕駛自大貨車行經該路段，疑因未注意前方車流壅塞，追撞前車後再擦撞護欄導致車輛翻覆，陳男輕微擦、挫傷，經送醫救護無大礙，經檢測酒測值為零。案發後平鎮警分局立即啟動交通快打，包括暫時封閉中豐路上快速道路匝道，並派遣線上警力加強疏導快速路沿線壅塞狀況。

警方調派至少四輛吊車移動翻覆的砂石車。記者鄭國樑／翻攝
警方調派至少四輛吊車移動翻覆的砂石車。記者鄭國樑／翻攝

事故發生後現場只能維持單線通車，嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝
事故發生後現場只能維持單線通車，嚴重回堵。記者鄭國樑／翻攝

砂石車翻覆後，車斗裡的土方散落一地。記者鄭國樑／翻攝
砂石車翻覆後，車斗裡的土方散落一地。記者鄭國樑／翻攝

桃園 交通事故 平鎮

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