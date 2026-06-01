影／桃66砂石車翻覆 尖峰時段嚴重回堵 中午未全排除

黃姓男子今凌晨酒後在台北市信義區攔乘計程車，因不滿吳姓司機提醒「若在車上嘔吐要酌收清潔費」，出手毆打吳男；警方介入時，黃男仍情緒激動並作勢傷人，員警施予保護管束後責付家屬帶回，因吳男不願追究，全案後續依社會秩序維護法裁處。

2026-06-01 11:02