醉漢攔乘小黃不滿遭提醒嘔吐要收費 毆打運將嗆「你要輸贏？」

黃姓男子今凌晨酒後在台北市信義區攔乘計程車，因不滿吳姓司機提醒「若在車上嘔吐要酌收清潔費」，出手毆打吳男；警方介入時，黃男仍情緒激動並作勢傷人，員警施予保護管束後責付家屬帶回，因吳男不願追究，全案後續依社會秩序維護法裁處。

警方調查，26歲黃男今天凌晨2時許在信義區松仁路攔乘計程車，年約40歲的計程車司機吳男提醒黃男，若因酒醉而在乘車時嘔吐在車上，將酌收清潔費，黃男聽聞後心生不滿，出手毆打吳男並當街喧嘩。

民眾目擊過程，報警處理，轄區信義分局三張犁派出所警方獲報到場，黃男仍情緒激動，持續作勢毆打吳男，還當著員警面前嗆吳男「你要輸贏是不是啊？」，員警考量其行為已危及自身及他人安全，依警察職權行使法實施保護管束，後續責付家屬帶回照顧。

據悉，吳男未明顯受傷，事後暫未對黃男提告傷害告訴，警方詢後依社會秩序維護法第87條規定裁處。警方呼籲，民眾飲酒應適量，遇有糾紛應保持理性，切勿因誤會或情緒衝動衍生肢體衝突，以免觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康