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喝茫了！大園男凌晨醉坐車道 暖警協助安置

桃園電子報／ 桃園電子報

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黃姓男子日前深夜酒後，於凌晨1時許獨自坐臥於新興路172巷路中央，因神情恍惚且行為異常。圖：讀者提供

桃園市大園區一名34歲黃姓男子日前深夜酒後，於凌晨1時許獨自坐臥於新興路172巷路中央，因神情恍惚且行為異常，嚇壞路過民眾，所幸大園警分局員警巡邏發現後立即上前關心查處，並協助安置至安全處所休息，避免發生交通事故，展現警方積極為民服務精神。

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黃男當時渾身散發濃厚酒氣，疑似飲酒過量，不僅言語表達不清、語無倫次，也無法清楚說明居住地及家屬聯絡方式。圖：讀者提供

大園派出所表示，警員邱重霖、黃浩宸於日前凌晨1時許執行巡邏勤務時，行經大園區新興路172巷內發現一名男子赤腳坐在道路旁，呈現神情恍惚、行為異常的模樣，警方擔心其身體狀況及人身安全便立即下車關心。經了解，黃男當時渾身散發濃厚酒氣，疑似飲酒過量，不僅言語表達不清、語無倫次，也無法清楚說明居住地及家屬聯絡方式。

警方進一步了解發現，當時黃男數度坐臥於車道中央，因夜間視線不佳，稍有不慎即可能發生交通事故，不僅危及自身安全，也影響往來車輛通行。員警見狀立即將其攙扶至路旁安全處所休息，除了時刻關心黃男身體狀況外，也持續嘗試聯繫其親友到場協助照料，但時值深夜，暫時無法聯繫上家屬及親友。考量黃男情緒尚稱穩定，身上亦無明顯外傷，警方為了避免其再次進入車道，於是協助將其安置至附近公園休息，待酒意消退後再自行返家，順利化解深夜街頭潛在危機。

大園分局表示，飲酒應適量，切勿因酒後失控而危及自身及他人安全。若發現同行友人身體不適或意識不清，應妥善照顧並協助返家休息，避免獨自逗留戶外發生危險。警方也將持續落實夜間巡邏勤務，主動發掘並協助需要幫助的民眾，積極維護轄區治安及交通安全，營造安心的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：喝茫了！大園男凌晨醉坐車道 暖警協助安置

車道 交通事故 查處

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