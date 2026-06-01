（圖／台灣偵探職業總會提供）

隨著跨國婚姻、海外就學、移民、收出養與長年失聯等情況增加，越來越多人開始萌生「想找回海外血親」的念頭。有些人想尋找失聯多年的親生父母、兄弟姊妹，有些人則希望釐清自己的身世背景，或重新建立與海外親屬之間的聯繫。然而，「找回海外血親」無法單靠一個名字、一張舊照片，甚至一段模糊的記憶來達成，其必然是橫跨時間、國家法律與資訊落差的一件難事。

國際紅十字會長期推動失聯家屬重建聯繫與尋人重聚，並指出家屬失聯的成因常涉及武裝衝突、暴力、災害與遷徙；而尋人工作本身亦須透過資料比對、交叉驗證、向權責機關查詢等多重程序進行，顯示跨境尋親的不易。在台灣，兒童及少年收養資訊中心也設有資料保存、查詢與尋親重聚等機制，並依《兒童及少年福利與權益保障法》第21條保存相關身分與健康資訊，反映出制度面早已注意到「尋親」這件事不只是一種情感上的需求，更牽涉資料保存、身分確認與後續重建聯繫的流程。

海外尋親最大難點不是距離，而是資訊連結的斷點

針對尋找海外血親的難題，台灣偵探職業總會候任理事長許時偉分析，許多人以為海外尋親最麻煩的是「人在國外」，但棘手的並不只有距離，更是資料鏈在國際移動中可能早已中斷。尤其當案件牽涉失聯多年、跨境遷徙、改名、收養、國籍轉換，甚至不同語系的姓名拼寫差異時，同一個人可能在不同國家留下完全不一樣的紀錄，讓後續比對變得格外困難。

他指出，血親尋找最常見的第一個斷點，就是委託人所掌握的線索有限。很多民眾只知道對方的姓名、舊地址，或一組早已停用的電話，這些線索在本地尚且不一定好查，更不用說跨到另一個國家的戶政、移民、語言與行政系統後，很容易遇到因為資料不完整、年代過久而無法銜接調查的情況。

第二個常被忽略的是法律與隱私門檻。許時偉指出，很多人以為只要知道對方在哪個國家，就能透過當地系統一路追查下去，但實務上，個資保護、戶籍調閱限制、收養資料釋出條件、各國不同的行政與司法程序，都將成為跨國尋親過程中的層層關卡。尤其涉及血親、收養、身世背景等敏感資訊時，更不可能只靠網路搜尋、社群平台，就能順利取得完整資料。多數國家對個人身分資料保護較為嚴格，即便知道對方姓名，也不代表就能進一步查到居住地、聯絡方式或親屬資料；有些地方則因行政制度不同，資料保存方式與查詢路徑都與台灣差異極大，若缺乏對當地制度的理解，很容易浪費大量時間，最後卻仍無法取得有效資訊。

許時偉亦點出，血親尋找的第三個斷點，在於「人」。也就是說，即便技術上真的找到對方，後續還要面對另一個現實問題：對方是否願意重建聯繫？有些失聯是因為戰亂、災害、出收養；但也有些分離本身就夾帶家庭衝突、身世秘密、經濟壓力或難以言說的情感創傷。因此，「找到人」未必等於可以與其「重逢」，更不等於可以「恢復關係」。對某些人而言，被找到也許是一種期待；但對另一些人而言，那卻可能是一段想刻意保持距離、劃清界線的過往。這也是為什麼台灣私家偵探提供的尋親尋人服務，不只提供專業技能與法律支援，更需要兼顧當事人的心理承受度，依照案件狀況提供客製化的評估與相應做法。

血親協尋專家：尋人需要耐心、合法程序與多方驗證

綜合來看，海外血親尋找之所以比一般人想像中困難，並不是因為現代社會資訊太少，而恰恰是因為資料雖多，卻分散在不同國家與不同制度之中，必須透過合法程序逐步比對、拼接與驗證，才能真正提高找到正確對象的機率。

台灣偵探職業總會候任理事長許時偉最後也呼籲，若有這類身世調查或血親協尋的需求，民眾最需要的不是過度樂觀的期待，而是對尋親流程的理解與對結果的心理準備。因為尋親真正困難的地方，不只是跨越國界、海峽，更是跨越時間、制度與人心之間的距離；也只有在合法、審慎且尊重當事人意願的前提下，才能得到最圓滿的結果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：海外血親尋找為何比想像中困難？偵探許時偉點出跨國尋親三大斷點