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台東市街友酒後衝突 一人遭對方持石頭攻擊受傷送醫
台東市昨晚發生兩名街友流血衝突事件，蔣姓男子與劉姓男子酒後起口角，蔣男涉嫌持石頭攻擊劉男，此舉導致劉男重心不穩跌倒，後腦勺受傷血濺現場，所幸送醫後生命無虞。警方說，全案依傷害及違反社會秩序維護法偵辦。
昨晚7時左右，警方接獲報案，台東市鯉魚山下發生糾紛有人受傷。警方調查發現，全案起因於40歲蔣姓男子與50歲劉姓男子酒後發生口角及肢體衝突，蔣男持石頭攻擊劉男，劉男持三角錐反擊，雙方衝突中，劉男跌倒造成後腦勺血流不止。
兩人衝突過程被路人用手機拍攝下來，當時有一群街友在場鼓譟，蔣男與劉男起衝突，事後警方循線通知蔣男到案說明。警方說，劉男送醫治療後無大礙，已自行出院，全案依傷害及違反社會秩序維護法偵辦。
地方人士指稱，兩名街友的衝突地點是施工中的縣府樂齡社福大樓，這裡常有街友過夜，入夜後聚集飲酒作樂。社會局協請警方加強巡查及勸導。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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