高雄廟會爆推擠衝突1男跌倒頭受傷 網酸：熱到火氣上身

高雄市小港區桂陽路某廟宇昨晚辦遶境活動，沒誇張的鞭炮味，但參與民眾友人喝酒，林姓男子和吳姓及石姓男子在行進間，爆發肢體推擠衝突，造成林跌倒頭部擦挫傷，引起旁邊人圍觀，畫面被PO網，有網友酸「熱到火氣上身」。

網路社群Threads有網友貼出小港區桂陽路某廟宇辦的廟會活動的影片，貼文指，「小港大熱鬧」，畫面中只見一群人圍觀，有人爭吵，旁邊有員警勸阻；有網友指遶境打架的人「都喝了勇氣藥水」、「熱到火氣上身」。

轄區小港警分局指出，該起廟會遶境活動期間有民眾喝酒，信徒行進間，其中林姓男子（48歲）與吳姓男（34歲）及石姓男子男（29歲）發生推擠衝突，造成林男跌倒及頭部擦挫傷。

警方獲報到場後將林男等人帶回派出所，並循線通知吳男、石男及呂姓、許姓證人到案說明；吳、石二人坦承有與林姓被害人發生推擠拉扯，並造成林男頭部受傷。

警方表示，因林男不提傷害告訴；警詢後，將吳、石2人依違反社會秩序維護法第87條移送裁處。

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高雄小港區桂陽路某廟宇昨晚辦遶境活動發生推擠衝突事件，吳姓和石姓男子推倒林姓男子，造成林頭部受傷；吳、石2男被帶回送辦。記者石秀華／翻攝