快訊

歐冠／法球迷慶祝2連霸暴動與警爆衝突 780人被捕、1死1傷

聯合報民調／賴總統執政2周年 5成不滿意施政、處理兩岸4成9給負評

伊朗總統驚傳請辭！辭呈揭內鬥遭架空 「我已無法治理國家」

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽民宅暗夜火警1死1獲救 女室友外出逃過一劫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市三峽區深夜發生死亡火警，5月31日深夜11點多，大位於大埔路的一處民宅平房的房間起火，造成2人受困，消防人員到場救出2人，其中1人已燒成焦屍明顯死亡。通報起火到撲滅不到1小時，為何會成焦屍，連性別都難難辨，起火原因尚待調查釐清。

新北市消防局昨深夜11時18分許獲報，指稱大埔路一處平房火警，一度疑有3人受困，立即出動大批人車趕赴現場，平房竄出火光，消防緊急灌救，11時42分控制火勢，11時56分撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺。

起火地點平時由3人（2男1女）共同居住，一度傳出3人受困，後來證實是2人，警消破門救出66歲男子，沒外傷並未送醫；另在屋內找到67歲男子，已明顯死亡；而另一名女住戶外出不在家，命大逃過一劫。

新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝
新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝

新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝
新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝

新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝
新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝

三峽 火災 消防人員

延伸閱讀

影／台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

台中車站旁大樓凌晨有男子墜落 倒臥地面明顯死亡未送醫

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

雲林麥寮風場風力發電機冒煙起火 台電：疑因零件過熱燒損

相關新聞

三峽民宅暗夜火警1死1獲救 女室友外出逃過一劫

新北市三峽區深夜發生死亡火警，5月31日深夜11點多，大位於大埔路的一處民宅平房的房間起火，造成2人受困，消防人員到場救出2人，其中1人已燒成焦屍明顯死亡。通報起火到撲滅不到1小時，為何會成焦屍，連性別都難難辨，起火原因尚待調查釐清。

南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

宜蘭知名的南澳「神秘沙灘」入夜再傳意外，一對男女前往海蝕洞露營遭大浪捲落海，女子漂浮海上時緊急撥打手機報案，海巡出動船艇並請求直升機支援，滔天巨浪下救人過程驚險萬分，連停在沙灘的義消救難車也被捲入海，造成員警受傷；零時許，49歲潘女被吊掛救起，39歲黃男失蹤。

廣角鏡／台電麥寮風機起火 居民憂：事情還是發生了

雲林縣麥寮鄉三盛村台電第十七號風力發電機組昨午起火燃燒，但因風機高達七十公尺，無法灌救，消防人員只能警戒待命。眼見玻璃纖維製葉片隨火警燃燒，自空中帶著濃煙落下，當地居民大嘆，「大家擔心的事還是發生了」。台電表示，風機疑因零件過熱燒損；經濟部能源署將要求各電業，針對同類型及一定壽齡以上機組，應加強設備運轉管理及巡檢。詳細起火原因仍待調查。

他酒後嬉鬧...基隆廟口當街連噴辣椒水 害路人店內咳嗽、流淚

羅姓男子今天在基隆廟口商圈，雙手持辣椒水當街噴灑，造成店家和路人咳嗽流淚。警方循線查出羅男身分，將他帶回調查。羅男坦承酒後與友人嬉鬧才噴辣椒水，警詢後依違反社會秩序維護，將羅男移請基隆地方法院裁罰。

影／台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

台南市消防局今天下午4時45分接獲報案，北區海安路三段47號一羽鯨吞餐廳發生火警，由於現場是假日十分熱鬧的海安商圈，人潮眾多，消防立即派遣25車60人趕往；經4時52分出水搶救，5時17分撲滅火勢，所幸火警並未造成人員傷亡，詳細起火原因尚待火調人員釐清。

影／竹東夜市旁驚見「推土機式駕駛」 白車硬擠機車陣一路撞

一輛白色轎車昨晚5時許行經新竹縣竹東夜市旁窄巷時，疑因不滿兩側停滿機車阻礙通行，竟執意硬闖倒車，造成兩側多輛機車遭劇烈摩擦，甚至當場被弄倒。不過也有網友認為機車違停「倒一倒也好」。警方表示，民眾若有車損可報案，並將加強巡邏取締違停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。