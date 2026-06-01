三峽民宅暗夜火警1死1獲救 女室友外出逃過一劫

新北市三峽區深夜發生死亡火警，5月31日深夜11點多，大位於大埔路的一處民宅平房的房間起火，造成2人受困，消防人員到場救出2人，其中1人已燒成焦屍明顯死亡。通報起火到撲滅不到1小時，為何會成焦屍，連性別都難難辨，起火原因尚待調查釐清。

新北市消防局昨深夜11時18分許獲報，指稱大埔路一處平房火警，一度疑有3人受困，立即出動大批人車趕赴現場，平房竄出火光，消防緊急灌救，11時42分控制火勢，11時56分撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺。

起火地點平時由3人（2男1女）共同居住，一度傳出3人受困，後來證實是2人，警消破門救出66歲男子，沒外傷並未送醫；另在屋內找到67歲男子，已明顯死亡；而另一名女住戶外出不在家，命大逃過一劫。

新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝

新北三峽民宅暗夜火警釀1死，同住女室友外出逃過一劫。記者張策／翻攝