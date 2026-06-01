南澳神祕沙灘再傳意外！狂浪襲捲1女抓浮球獲救、1男失蹤 義消車也被捲走

宜蘭知名的南澳「神秘沙灘」入夜再傳意外，一對男女前往海蝕洞露營遭大浪捲落海，女子漂浮海上時緊急撥打手機報案，海巡出動船艇並請求直升機支援，滔天巨浪下救人過程驚險萬分，連停在沙灘的義消救難車也被捲入海，造成員警受傷；零時許，49歲潘女被吊掛救起，39歲黃男失蹤。

薔蜜颱風接近台灣掀起海岸長浪，31日上午才發生前往露營的人車因巨浪受困，7輛車、25人驚險被救出；未料，入夜後再度傳出意外，狂風巨浪相當驚人，投入救援的民間義消車輛也被捲走，當時車上一名葛姓員警千鈞一髮，緊急跳車，受到輕傷。目前縣消防局海巡及岸巡人員仍在海邊待命搜尋，希望能發現黃男的蹤影。

縣消防局表示，潘女31日晚間10時26分以電話向119報案表示，她與39歲男性友人在神秘沙灘海蝕洞附近露營，不慎遭大浪襲捲落海，她因手上抓著背包漂浮海上，但是男性同伴已不見蹤影，請求救援。

女子載浮載沉，泡在海裡說話不清楚，縣消防局請潘女提供顯示座標，連繫海巡署就近前往救人，同時也申請直升機進行海上吊掛；將近12時，潘女抓到定置漁網的浮球，等候直升機，零時29分直升機把潘女吊到沙灘，雖有失溫，但意識清楚送醫。

神秘沙灘入夜燈火通明，當地民眾驚聞一天內接連發生兩起意外，忍不住大罵，風浪這麼大，為何還要到神秘沙灘冒險？民眾表示，當地人都清楚颱風接近時，神秘沙灘絕對不能去，外地人追逐風浪尋求刺激，容易出意外。被救起的潘女是彰化人，失蹤的黃男是高雄人。

至於白天另一起意外，起因於30日晚上有20幾位外地來的年輕人前往海蝕洞露營，當天下午就有人勸告他們不要進去，大風大浪很危險，但這群人仍執意進入露營狂歡；隔天上午海岸風勢強勁，滾滾巨浪吞噬沙灘，車輪陷入沙堆裡，這群遊客出不來嚇到，向岸巡及消防單位求救。

當時救難人員進不去，部分遊客緊貼著山壁旁驚險行走，由安檢所人員協助脫困；過中午後，救難人員徒步抵達海蝕洞接觸其餘遊客，下午1時許才把這群人全部救出；未料入夜又有人受困，潘女及黃男被捲落海，救難人員一整天幾乎都在這裡冒險救人。

南澳「神秘沙灘」入夜再傳意外，一對男女前往海蝕洞露營遭巨浪捲落海，現場出動直升機把潘女從海面吊掛救起送醫；滔天巨浪下，救援過程驚險萬分，就連停在沙灘的義消救援車輛也被捲落海，造成員警受傷。圖／警方提供

南澳「神秘沙灘」入夜再傳意外，一對男女前往海蝕洞露營遭巨浪捲落海，現場出動直升機把潘女從海面吊掛救起送醫；滔天巨浪下，救援過程驚險萬分，就連停在沙灘的義消救援車輛也被捲落海，造成員警受傷。圖／警方提供

南澳「神秘沙灘」入夜再傳意外，一對男女前往海蝕洞露營遭巨浪捲落海，現場出動直升機把潘女從海面吊掛救起送醫；滔天巨浪下，救援過程驚險萬分，就連停在沙灘的義消救援車輛也被捲落海，造成員警受傷。圖／警方提供

南澳「神秘沙灘」入夜再傳意外，一對男女前往海蝕洞露營遭巨浪捲落海，現場出動直升機把潘女從海面吊掛救起送醫；滔天巨浪下，救援過程驚險萬分，就連停在沙灘的義消救援車輛也被捲落海，造成員警受傷。圖／警方提供