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他酒後嬉鬧...基隆廟口當街連噴辣椒水 害路人店內咳嗽、流淚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

羅姓男子今天在基隆廟口商圈，雙手持辣椒水當街噴灑，造成店家和路人咳嗽流淚。警方循線查出羅男身分，將他帶回調查。羅男坦承酒後與友人嬉鬧才噴辣椒水，警詢後依違反社會秩序維護，將羅男移請基隆地方法院裁罰。

廟口附近的店家表示，一開始是幾名年輕人排隊等待吃麵，後來他們好像決定不吃了，離開後其中2人大聲喧嘩，一路追逐，有1人沿路在3處定點噴灑辣椒水，結果隨風飄散，導致附近街區都聞到刺鼻氣味，部分店內也波及，造成民眾咳嗽、流淚等不適症狀。

有人將男子在路口闖紅燈、噴辣椒水畫面上傳網路，男子接連噴完2、3罐辣椒水，隨地丟棄空瓶，當下不少人急忙遠離現場，也有不少人不明所以，等到發現異狀時，已因受辣椒水刺激而咳嗽、流淚。

警方獲報後，調閱路口監視器畫面，鎖定羅男涉案，在南榮路羅家住家附找到他，帶回警局製作筆錄。羅男坦承酒後與友人嬉鬧，才會在街頭噴灑辣椒水

社會秩序維護法第63條規定，無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，警方將全案移送移請基隆地方法院裁罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羅姓男子今天在基隆廟口商圈持辣椒水當街噴灑，造成店家和路人咳嗽流淚。警方依違反社會秩序維護，將全案移請基隆地方法院裁罰。圖／民眾提供
羅姓男子今天在基隆廟口商圈持辣椒水當街噴灑，造成店家和路人咳嗽流淚。警方依違反社會秩序維護，將全案移請基隆地方法院裁罰。圖／民眾提供

辣椒水 基隆

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