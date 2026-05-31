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影／竹東夜市旁驚見「推土機式駕駛」 白車硬擠機車陣一路撞

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

一輛白色轎車昨晚5時許行經新竹縣竹東夜市旁窄巷時，疑因不滿兩側停滿機車阻礙通行，竟執意硬闖倒車，造成兩側多輛機車遭劇烈摩擦，甚至當場被弄倒。不過也有網友認為機車違停「倒一倒也好」。警方表示，民眾若有車損可報案，並將加強巡邏取締違停。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出一段影片，只見一輛白色轎車受困在密集停放的機車陣中，進退兩難。不過駕駛並未停車等待或尋求協助，反而直接倒車硬擠，過程中不僅撞倒機車，還擦撞多輛停放車輛。令人傻眼的是，駕駛下車將倒地機車扶正後，並未選擇倒車脫困，反而再次強行向前駛離現場。

對此網友紛紛留言：「明明過不去硬要過去，沒水準」、「這開車的駕照是雞腿換的嗎？」不過也有網友認為機車違停「路障一堆，倒一倒也好」、「違停仔終於學到教訓了」。

竹東警分局對此表示，目前尚未收到相關報案，現正積極介入了解中。警方同時呼籲，如有因該車行為致生車損的車主，可前往鄰近警察機關報案。另經檢視該路段並未實施管制，臨停機車已妨害車輛通行，警方後續將加強巡邏取締，維護本轄交通秩序。

一輛白色轎車昨晚5時許行經新竹縣竹東夜市旁窄巷時，疑因不滿兩側停滿機車阻礙通行，竟執意硬闖倒車，造成兩側多輛機車遭劇烈摩擦。圖／取自臉書社團「新竹爆料公社」
一輛白色轎車昨晚5時許行經新竹縣竹東夜市旁窄巷時，疑因不滿兩側停滿機車阻礙通行，竟執意硬闖倒車，造成兩側多輛機車遭劇烈摩擦。圖／取自臉書社團「新竹爆料公社」

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