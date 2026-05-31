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男子基隆廟口噴辣椒水 警方逮人移請法院裁罰
25歲羅姓男子今天在基隆廟口商圈沿路噴灑辣椒水，造成路人咳嗽流淚，警方循線查緝到案，羅男坦承酒後與友人嬉鬧，詢後移請法院裁罰。
附近店家受訪表示，數名年輕人原本排隊打算吃麵，後來決定不吃便往前走，其中2人大聲喧嘩一路追逐，1人持辣椒水沿路噴灑，由於辣椒水隨風飄散，導致無辜民眾紛紛出現咳嗽、身體不適及流眼淚等症狀。
警方上午11時許獲報後，立即組成專案小組積極偵辦，經調閱監視器畫面鎖定羅男涉案，在南榮路住家附近查緝到案，帶回警局製作筆錄。
忠二路派出所長羅軒偉表示，羅男坦承酒後與友人嬉鬧，才會有噴灑辣椒水荒唐行徑，詢後依違反社會秩序維護法第63條，無正當理由攜帶具有殺傷力的器械或化學製劑，移請基隆地方法院裁罰。
羅軒偉說，民眾若在公共場所發現有人持物品疑似攻擊等狀況，請立即撥打110報警，讓警方能迅速到場處理，警方將全力維護社會治安，保障市民安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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