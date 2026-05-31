國父紀念館旁腳踏車騎士亮刀傷人 險撞夫妻檔引爆口角

曾姓男子今午騎乘腳踏車行經國父紀念館時，與林姓男子爆口角，氣憤之下持水果刀揮舞，劃傷林男右上臂，警方獲報火速到場逮人，並協助林男送往國泰醫院治療，詢後將依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

台北市消防局表示，5月31日下午3時5分獲報，大安區光復南路290巷有男子手臂受撕裂傷，救護人員到場時男子意識清醒，後續送往國泰醫院治療。

警方調查，案發時35歲曾男騎乘腳踏車行經國父紀念館旁，差點碰撞49歲林姓男子、51歲李姓女子夫妻檔，雙方因此爆發口角爭執。

過程中，曾男拿出一把水果刀揮舞，林男雖多次閃避，仍遭劃傷右上臂，造成約2公分的刀傷，所幸警方及救護人員介入後，及時將林男送醫治療，林男並無生命危險。

據悉，曾男情緒不穩，員警獲報趕赴現場，依現行犯壓制逮捕曾男，並在曾男褲子口袋中查扣涉案水果刀，警方已將其帶返警所偵辦，詢後將依傷害、恐嚇等罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性溝通，避免因衝突衍生違法行為。警方對於任何暴力犯罪案件均將依法究辦，以維護社會治安及市民安全。