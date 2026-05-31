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驚險停等左轉！羅東白車「逆向衝對向車道」惹網怒：威力不輸毒駕
宜蘭羅東鎮純精路今天出現一起嚴重逆向行駛，上午7時許正值通勤尖峰，一輛白色轎車北上，突然直接駛入對向的南下車道，一路逆向開到公正路口準備左轉，迎面而來的南下車駕駛紛紛嚇得急踩煞車，連大貨車也閃避，險象環生，警方將依法開罰。
目擊民眾在事後把這段驚心動魄的行車紀錄器畫面PO上臉書社團，直呼「很危險」，「一大早的，誰的家人麻煩轉告一下！」
畫面貼文曝光，隨即引發大批網友憤怒與熱議。不少人痛批該車根本「移動炸彈」、「羅東最狂駕駛」，網友紛紛大酸「神人又出現了」、「逆向跟風？還是沒睡醒？」、「純精路日常，這一年看過兩次了」。
更有網友痛斥：「馬路三寶的威力不輸毒駕，而且出沒比毒駕頻繁」，認為應該直接檢舉危險駕駛扣牌半年。
對此，羅東警方表示，該車逆向駛入來車道、不按遵行方向行駛，已違反「道路交通管理處罰條例」第45條規定，依法可處600元以上、1800元以下罰鍰，並記違規點數，呼籲駕駛人行車務必注意交通標誌、標線，切勿因一時疏忽危及用路人安全。
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