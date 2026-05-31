影／風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘驚傳7車逾20人受困

宜蘭知名的南澳「神秘沙灘」驚傳人車受困，今天因風浪太大襲捲沙灘，造成前一晚在海蝕洞露營的人車出不來，共7輛車、25人受困，向岸巡報案求救，岸巡又通報海巡及縣消防局動員大批人力到場，最後出動鐵牛車拖帶，下午1時才把人車驚險救出。遊客的行為若觸犯森林法，林保署宜蘭分署將依法開罰。

南澳「神秘沙灘」狹長的黑色沙灘神秘且寧靜，礁岩長年在巨浪衝擊下形成海蝕洞，形成如夢似幻海景秘境，卻也因為沙灘腹地狹窄，突然發生莫名「瘋狗浪」襲捲。2018年9月2日下午短短兩小時內，接連發生瘋狗浪捲走沙灘車業者及遊客，造成5死、1失蹤；2021年10月10日又有16名遊客受困海蝕洞，因浪大海水入侵出不來，最後出動直升機吊掛救人。

土地管理機關財政部國產署、林業保育署宜蘭分署勸導禁止在神秘沙灘「海蝕洞」開趴、生火露營，但民眾屢勸不聽，今天又傳出人車受困意外。這群遊客昨晚開車跑進去玩，根據熟悉海岸天象的沙灘車業者表示，昨下午勸告他們「風浪太大，很危險」，但這群年輕人趁放假開心，執意擅闖海蝕洞露營。

今天上午海風強勁，滾滾巨浪吞噬沙灘，原本停在沙灘的車輛輪胎陷入沙堆，這群遊客出不來嚇到，上午10時許向岸巡單位求救，岸巡通報海巡出動巡防艇，縣消防局也出動第四大隊及兩個分隊前往救援，遊客連繫大型鐵牛車拖帶受困沙堆中的車輛。

「救人要緊」，縣消防局表示，因為漲潮風浪大，救難人員進不去，10時45分少部分遊客緊貼著山壁旁行走，由南澳安檢所人員協助脫困，海巡署人員駕駛四輪驅動車挺進，試圖救援；直到12時許，救災人員徒步抵達海蝕洞接觸其餘遊客，才把這群人救出，車輛也在浪潮轉弱時，趕快拖帶離場。

據了解，神秘沙灘清潔維護歸屬縣政府管轄，礁岩海蝕洞依照「野生動物保育法」劃設的觀音海岸野生動物重要棲息環境，不可騷擾野生動物。

林保署宜蘭分署表示，依照森林法規定若有露營生火、烤肉等毀損行為，將依法可處2年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。由於入夏後海邊遊憩活動行為增多，呼籲遊客遵守法令規定，以免發生意外。

擔心重演幾年前的「瘋狗浪」死傷意外，岸巡、海巡及縣消防出動大批人力，前往神秘沙灘現場救人。圖／民眾提供

國產署曾經公告禁止海蝕洞露營、烤肉及派對活動。記者戴永華／翻攝

擔心重演幾年前的「瘋狗浪」死傷意外，岸巡、海巡及縣消防出動大批人力，前往神秘沙灘現場救出人車。圖／消防局提供

擔心重演幾年前的「瘋狗浪」死傷意外，岸巡、海巡及縣消防出動大批人力，前往神秘沙灘現場救人。圖／消防局提供