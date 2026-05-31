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卡米地喜劇俱樂部遭丟漆糞彈 警追金流與主使者

中央社／ 台北31日電

北市「卡米地喜劇俱樂部」遭丟穢物，警方查獲郭男、蔡男2嫌。外界關注本案是否與脫口秀演員黃逸豪曾諷刺習近平有關，但郭男否認，警方已著手追查金流與是否有幕後主使者。

台北市警察局中山分局29日晚間6時47分許獲報，位於復興北路的「卡米地喜劇俱樂部」遭人潑漆，隨即成立專案小組，循線查獲主嫌郭男和共犯蔡男。

據調查了解，無業的蔡男案發當天自行騎機車到新北市，接載從事電梯維修業的郭男，途中郭男提議由他騎乘，並告知蔡男要去做件有趣的事，便逕行騎至案發地點，郭男下車進入被害店家內丟擲「白漆加糞便」彈，再和蔡男騎車逃逸。

警方29日先查獲蔡男，他供稱只是騎車去找郭男聚會，直到案發地點看見郭男犯案，才驚覺事情嚴重性。

警方掌握郭男家住新北市樹林區後，30日立即將郭男帶回調查。郭男到案供稱，因不滿業者近期常提到兩岸議題且難以訂票，才憤而犯案。

由於「卡米地喜劇俱樂部」案發當晚正值演出前的彩排時間，大廳安排場次為「相聲失控」演出，主辦人為演員黃逸豪，他曾公開表演嘲諷中國大陸領導人習近平的段子，引發海內外社群熱議。

據悉，平日喜歡看中國「二狗脫口秀」的郭男否認是因不滿嘲諷習近平的演出而犯案。

警方已持續清查郭男人際關係、金流狀況，並將其持有的手機送至刑事局進行數位還原，以釐清案情。

由於在台港人、反送中運動者湯偉雄位於北市的泰拳工作室今年才遭人潑紅漆，銅鑼灣書店店主林榮基109年4月間在北市也遭潑漆，「卡米地喜劇俱樂部」事件也令外界關切是否與跨境鎮壓有關。

大陸委員會（陸委會）30日強調，政府絕不容忍任何暴力、滋擾，堅定反制對台進行跨境鎮壓，正在跨部會了解。

脫口秀 習近平 北市

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