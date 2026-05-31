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卡米地遭潑穢物引關注 近年疑涉跨境鎮壓案回顧

中央社／ 台北31日電

北市「卡米地喜劇俱樂部」遭丟穢物，外界關切恐涉跨境鎮壓。在台港人湯偉雄、銅鑼灣書店店長林榮基也曾遭遇潑漆事件，保護傘餐廳遭潑灑穢物案，法院判決更提到中國資金介入。

2019年9月，香港歌手何韻詩來台參加「929台港大遊行：撐港反極權」突然遭人潑漆，涉案11人多為中華統一促進黨黨員、大陳島鄉情文化促進會成員，聲稱不滿反送中運動理念而犯案。刑事部分，主嫌胡志偉判處3月徒刑確定；民事部分須賠償何韻詩49萬元。

何韻詩遭潑漆隔年4月，林榮基在台北市遭鄭啟龍等3人潑灑紅漆。根據法院判決，鄭男因不滿林榮基宣揚香港議題而策劃犯案。刑事部分，3人最終遭判6月至8月徒刑確定；民事部分須連帶賠償林榮基30萬元確定。

2020年10月，由香港反送中運動義務律師黃國桐開設的保護傘餐廳遭人潑灑穢物。台北地院判決指出，主嫌李昭信因中間人陳彥霖及「大陸金主」允諾給予報酬而犯案，並安排場勘及拍攝過程。

法院依傷害罪判李昭信6月徒刑，其餘3人各4月徒刑，全案確定。此案也是近年少數判決書直接提及「大陸金主」的案件。檢警持續追查潛逃的中間人陳彥霖及大陸金主身分。陳彥霖另案已遭通緝。

近年疑涉跨境鎮壓案件持續發生，在台港人、反送中運動者湯偉雄經營的泰拳工作室，2025年11月遭潑紅漆及毀損監視器。陸委會曾表示，已鎖定2名香港人士涉嫌犯案。

湯偉雄工作室今年2月再遭潑漆，警方查出台籍港人梁姓男子涉案，犯案後搭機潛逃至香港，士林地檢署檢察官指揮偵辦，若梁男再入境台灣就立即拘捕，並持續追查有無其餘共犯。

此外，今年1月也傳出在台港人團體舉辦活動時，遭徵信業者拍攝參與者照片，陸委會表示已掌握相關情資，將依法調查是否涉及對在台港人的監控或跨境鎮壓行為。

林榮基 銅鑼灣書店 何韻詩

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