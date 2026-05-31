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風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘7車逾20人受困

2縣市發布大雨特報！恐一路下到晚上

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不滿女友遭網路騷擾 金門男揪5友洗車場圍毆情敵送辦

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導

金門縣金城鎮今天凌晨發生聚眾鬥毆事件。22歲葉姓男子不滿被害人透過網路騷擾其女友，約對方到金城鎮一處洗車場談判，並找來王姓男子等5人助陣，涉嫌持棍棒毆打被害人。警方獲報後啟動快打警力到場，當場逮捕3名現行犯，並循線通知其餘涉案人到案說明。

金門縣警察局金城分局表示，今天凌晨接獲報案指稱金城鎮某洗車場有人聚眾鬧事，立即啟動快打警力趕赴現場處理。警方到場時，涉案眾人見警力抵達後一哄而散，警方當場逮捕3人，後續陸續通知其他涉案嫌犯到案。

警方調查，葉姓男子因不滿被害人於網路上騷擾其女友，雙方相約至洗車場談判，葉男並找來王姓男子等5人到場助勢，期間涉嫌持棍棒毆打被害人，引發衝突。

警方訊後依涉嫌聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌，將涉案人移送金門地檢署偵辦，詳細案情仍待進一步釐清。

金城分局長周宏璘表示，任何以暴力手段解決糾紛的行為，不僅破壞公共秩序，也危害社會安寧。警方對於危害公共秩序及挑戰公權力行為，將秉持零容忍態度依法究辦，絕不寬貸。

金門金城鎮某洗車場凌晨發生聚眾鬥毆事件，警方啟動快打警力到場處理，並逮捕涉案嫌犯送辦。圖／金城分局提供
金門金城鎮某洗車場凌晨發生聚眾鬥毆事件，警方啟動快打警力到場處理，並逮捕涉案嫌犯送辦。圖／金城分局提供

金門金城鎮某洗車場凌晨發生聚眾鬥毆事件，警方啟動快打警力到場處理，並逮捕涉案嫌犯送辦。圖／金城分局提供
金門金城鎮某洗車場凌晨發生聚眾鬥毆事件，警方啟動快打警力到場處理，並逮捕涉案嫌犯送辦。圖／金城分局提供

金門 女友 網路

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