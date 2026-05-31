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麥寮45公尺高風力發電機組疑太熱起火 消防隊無法搶救只能警戒
雲林縣麥寮鄉豐安路951號附近一座台電所屬的風力發電機，今天中午疑因太熱忽然冒煙起火，消防隊據報趕往現場，因風機高達45公尺，消防水力無法噴灌救火，只能在風機附近警戒，並通報台電處理，目前無人傷亡，起火原因待查。
雲林縣消防局今天中午12時38獲報，麥寮鄉豐安路951號附近風力發電機冒煙起火，馬上派遣北五11、65、91共3車6人前往處理，並同歩通報主管單位縣府建設處及風機所屬的台電公司。
由於風機塔高達45公尺，消防車無法有效進行滅火，僅能於現場進行安全警戒。到下午約一時，除了風機的主機仍不斷晒冒煙，葉片也已被燒毀，恐有掉落之虞，消防隊和警方已加強警戒。
台電獲報也作進一步斷電相關作業，目前無人傷亡，現場由消防隊和台電人員進一步處理中。
由於現場冒出濃濃黑煙，並傳出不少異味，當地村民也擔心空汙，紛紛緊閉門窗。當地村長也趕現場了解。
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