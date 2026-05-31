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影／台南24歲男喝啤酒到天亮仍開車返家 停等紅燈疑閃神撞倒前方2騎士

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

24歲毛姓男子今天凌晨在外喝啤酒喝到天亮，仍開車返家，他清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車，造成59歲賴姓女騎士及40黃姓女騎士倒地多處擦挫傷，警方到場測得毛酒測值達每公升0.46毫克。

台南市警第三分局交通分隊小隊長翁世隆說明，今天上午8時許接獲報案，安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口發生交通事故，警方立即到場處理；經查，毛姓男子開車追撞前方停等紅燈2輛機車，造成賴女及黃女2名機車駕駛身體多處擦挫傷，均未送醫。

據了解，毛半夜在外跟朋友飲用啤酒，天亮才開車返家，經警方實施酒測，發現毛的酒精呼氣值達每公升0.46毫克，涉嫌公共危險罪，當場逮捕，詢問後移送台南地檢署偵辦，肇事原因仍待進一步釐清；警方呼籲，酒後切勿駕車，以維護自身及其他用路人安全。

毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝
毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝

毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝
毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝

毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝
毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝

毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝
毛姓男子清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似因喝酒閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車。記者袁志豪／翻攝

台南 酒測

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