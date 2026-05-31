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影／台南24歲男喝啤酒到天亮仍開車返家 停等紅燈疑閃神撞倒前方2騎士
24歲毛姓男子今天凌晨在外喝啤酒喝到天亮，仍開車返家，他清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車，造成59歲賴姓女騎士及40黃姓女騎士倒地多處擦挫傷，警方到場測得毛酒測值達每公升0.46毫克。
台南市警第三分局交通分隊小隊長翁世隆說明，今天上午8時許接獲報案，安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口發生交通事故，警方立即到場處理；經查，毛姓男子開車追撞前方停等紅燈2輛機車，造成賴女及黃女2名機車駕駛身體多處擦挫傷，均未送醫。
據了解，毛半夜在外跟朋友飲用啤酒，天亮才開車返家，經警方實施酒測，發現毛的酒精呼氣值達每公升0.46毫克，涉嫌公共危險罪，當場逮捕，詢問後移送台南地檢署偵辦，肇事原因仍待進一步釐清；警方呼籲，酒後切勿駕車，以維護自身及其他用路人安全。
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