竹科工地大亂鬥網全盯「白衣阿北」輪擺位移：奔雷手是你?

新竹科學園區疑爆發「工地盃格斗賽」，網路社群昨瘋傳一段影片，多名身穿藍色工作服的工人，不知何故在吊車與貨車間爆發拉扯衝突，但全場最吸睛的卻是站在後方看熱鬧的白衣阿北，他不斷左右搖擺，魔性步伐成為網友熱議的焦點。警方表示，未接獲報案訊息。

臉書社團「竹北人有事嗎」昨貼出一段影片，多名工人在吊車與貨車間扭打成團，現場怒吼聲與拉扯不斷，氣氛一度相當火爆。此時一名身穿白衣、黑褲、拖鞋的阿北緩步走入鏡頭，面對前方的激烈大亂鬥，他不僅沒有逃開，反而雙手握拳、身體跟著節奏左右劇烈擺動，彷彿在擂台旁熱身準備隨時「Ready to fight」，搶盡風頭。

影片曝光後引發社群熱烈討論，短短1天已近10萬人次觀看，網友紛紛笑稱白衣阿北才是真正的主角，並幽默形容「白衣阿北根本是裁判吧」、「阿北在等拍手進場」、「白色那位裁判你會不會跑太遠」。也有不少網友打趣表示：「阿北看起來會輪擺式位移」、「主播：看來旁邊的阿北正在熱身」、「難道那是傳說中的奔雷手文泰來」。

由於畫面中隱約可見工人背心印有知名科技外包商字樣，不少熟知內情的網友指出，該廠商專做台積電等大廠的工程，猜測事發地點可能位於竹科周邊工地。對此，轄區警方今天表示，經檢視該段流傳影片，目前並未接獲相關報案訊息。