新莊出租套房通緝犯陳屍房內腐爛 房東聞濃厚屍臭味開門嚇壞

新北市新莊區八德街1處出租套房發生死亡意外。今天凌晨12時許房東發現對面房間散發濃厚屍臭味，多次敲門均無回應，他入內查看赫見44歲徐姓男房客倒臥房內全身發黑已明顯死亡多時。新莊警到場勘驗初判無外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

新莊警分局今天（31日）凌晨12時許接獲報案，房東指稱向他承租房間的徐男套房內傳出濃厚異味及疑似屍臭味，他多次呼喊徐男均無回應懷疑他發生意外，打開房門一看發現徐男倒臥房內身體已明顯發黑無生命跡象。

警方獲報後立即派員前往處理，並通知鑑識人員到場採證。警方勘查後發現門窗完整，室內未發現打鬥跡象及違禁物品，初判無外力介入情形。後續清查身分時發現徐男因毒品案件遭通緝，至於確切死因仍待相驗釐清。