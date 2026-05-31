影／56歲男曾文溪口南方岸際釣魚不慎落海溺水 海巡急搶救送醫不治

56歲郭姓男子昨天前往台南市曾文溪口南方260公尺處岸際釣魚，卻不慎落海，有釣客急忙衝至海巡單位曾文溪安檢所求救，也有釣客幫忙拉住郭；海巡人員迅速趕往將郭救起，現場已失去生命跡象，立即實施CPR心肺復甦術，並交由消防局送醫搶救，但仍宣告不治。

海巡署南部分署第一一岸巡隊曾文溪安檢所昨天下午4時53分接獲民眾親臨單位報案，曾文溪口南方260公尺處岸際有1民眾不慎落海，狀況危急；第六巡防區指揮部啟動救援機制集結轄區救援能量，台南市消防局第六大隊土城消防分隊火速馳援到場。

曾文溪安檢所人員在3分鐘內緊急趕赴現場，發現溺水者陷於消波塊內，立刻與現場民眾將人救起帶上岸，經初步檢視無生命跡象，頭部有外傷，疑是掉落時撞擊到消波塊；海巡人員當場實施CPR心肺復甦術，隨後交由救護人員進一步搶救並送往永康奇美醫院救治，但送醫不治。

據了解，溺水者為56歲郭姓男子，昨天前往現場釣魚，案發時有釣客聽到「砰」巨響，就看到郭掉進岸邊消波塊內，趕緊報案救人，其他釣客也協助拉住溺水昏迷的郭，但未能救回一命。

第一一岸巡隊呼籲釣客注意安全，避免憾事發生，若港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即派員進行救援任務，確保民眾生命、財產安全。

56歲郭姓男子昨天前往台南市曾文溪口南方260公尺處岸際釣魚，卻不慎落海，曾文溪安檢所人員趕往救援。記者袁志豪／翻攝

56歲郭姓男子昨天前往台南市曾文溪口南方260公尺處岸際釣魚，卻不慎落海，曾文溪安檢所人員趕往救援。記者袁志豪／翻攝

56歲郭姓男子昨天前往台南市曾文溪口南方260公尺處岸際釣魚，卻不慎落海，曾文溪安檢所人員趕往救援。記者袁志豪／翻攝

56歲郭姓男子昨天前往台南市曾文溪口南方260公尺處岸際釣魚，卻不慎落海，曾文溪安檢所人員趕往救援。記者袁志豪／翻攝