台中61歲獨居男疑被冰箱壓死 檢警相驗查明死因

台中市豐原區獨居的61歲張姓男子失聯多天，親友今天從後門進屋查看，發現他被冰箱壓住，移開冰箱後他無回應，消防隊派隊員和救護車到場發現他已明顯死亡，警方將報請檢察官相驗，查明死因。

豐原警分局今天上午10時20分許接獲報案指稱，豐原區東陽路一處民宅有民眾需要協助，經了解，61歲張姓男子獨居，因親友多日無法與其取得聯繫，前往住處敲門亦未獲回應，由後門進入查看，發現張男遭冰箱壓住。親友移開冰箱後，見其無回應，立即通報警消到場處理，經救護人員確認張男已明顯死亡。

警方到場勘察採證，現場未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入情形；家屬對死因無意見。全案後續將報請台中地檢署檢察官辦理相驗，進一步釐清死因。