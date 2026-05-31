快訊

麥寮45公尺高風力發電機組疑太熱起火 消防隊無法搶救只能警戒

日職／徐若熙回歸一軍6局無失分飆7K封鎖廣島 獲勝投資格

美國麻州驚傳巨響地動！NASA揭真相「火流星炸了」衛星影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中61歲獨居男疑被冰箱壓死 檢警相驗查明死因

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區獨居的61歲張姓男子失聯多天，親友今天從後門進屋查看，發現他被冰箱壓住，移開冰箱後他無回應，消防隊派隊員和救護車到場發現他已明顯死亡，警方將報請檢察官相驗，查明死因。

豐原警分局今天上午10時20分許接獲報案指稱，豐原區東陽路一處民宅有民眾需要協助，經了解，61歲張姓男子獨居，因親友多日無法與其取得聯繫，前往住處敲門亦未獲回應，由後門進入查看，發現張男遭冰箱壓住。親友移開冰箱後，見其無回應，立即通報警消到場處理，經救護人員確認張男已明顯死亡。

警方到場勘察採證，現場未發現打鬥痕跡，初步排除外力介入情形；家屬對死因無意見。全案後續將報請台中地檢署檢察官辦理相驗，進一步釐清死因。

豐原警分局今天受理獨居男子死亡案，報請檢察官相驗。記者游振昇／攝影
豐原警分局今天受理獨居男子死亡案，報請檢察官相驗。記者游振昇／攝影

台中 獨居 冰箱

延伸閱讀

一日兩起…獨居汐止及板橋中年男女 均陳屍住處沙發飄惡臭

台中車站旁大樓凌晨有男子墜落 倒臥地面明顯死亡未送醫

基隆人倫悲劇…男持刀弒母後墜樓亡 疑因外套爆口角衝突

疑口角衝突 基隆男砍死母後墜樓亡

相關新聞

新莊出租套房通緝犯陳屍房內腐爛 房東聞濃厚屍臭味開門嚇壞

新北市新莊區八德街1處出租套房發生死亡意外。今天凌晨12時許房東發現對面房間散發濃厚屍臭味，多次敲門均無回應，他入內查看赫見44歲徐姓男房客倒臥房內全身發黑已明顯死亡多時。新莊警到場勘驗初判無外力介入，確切死因仍待相驗釐清。

麥寮45公尺高風力發電機組疑太熱起火 消防隊無法搶救只能警戒

雲林縣麥寮鄉豐安路951號附近一座台電所屬的風力發電機，今天中午疑因太熱忽然冒煙起火，消防隊據報趕往現場，因風機高達45公尺，消防水力無法噴灌救火，只能在風機附近警戒，並通報台電處理，目前無人傷亡，起火原因待查。

竹科工地大亂鬥網全盯「白衣阿北」輪擺位移：奔雷手是你?

新竹科學園區疑爆發「工地盃格斗賽」，網路社群昨瘋傳一段影片，多名身穿藍色工作服的工人，不知何故在吊車與貨車間爆發拉扯衝突，但全場最吸睛的卻是站在後方看熱鬧的白衣阿北，他不斷左右搖擺，魔性步伐成為網友熱議的焦點。警方表示，未接獲報案訊息。

北市暗夜4男分持刀棒互毆 警朝3罪偵辦、事件起因未明

鄭姓、郭姓男子今凌晨3時許與酒後與陸姓父子發生爭吵，雙方分持棍棒、尖刀互傷，導致鄭男右胸遭尖刀穿刺、其餘3人多處擦挫傷，警方介入查扣涉案刀棒，除鄭男送醫治療，將3人帶返調查，初步將朝傷害、毀損、殺人未遂等罪方向偵辦，確切事件起因仍待查。

台中61歲獨居男疑被冰箱壓死 檢警相驗查明死因

台中市豐原區獨居的61歲張姓男子失聯多天，親友今天從後門進屋查看，發現他被冰箱壓住，移開冰箱後他無回應，消防隊派隊員和救護車到場發現他已明顯死亡，警方將報請檢察官相驗，查明死因。

影／台南24歲男喝啤酒到天亮仍開車返家 停等紅燈疑閃神撞倒前方2騎士

24歲毛姓男子今天凌晨在外喝啤酒喝到天亮，仍開車返家，他清晨在台南市安南區海佃路一段鹽水溪橋與府安路口停等紅燈時，疑似閃神放掉煞車，車輛追撞前方2輛機車，造成59歲賴姓女騎士及40黃姓女騎士倒地多處擦挫傷，警方到場測得毛酒測值達每公升0.46毫克。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。