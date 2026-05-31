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北市暗夜4男分持刀棒互毆 警朝3罪偵辦、事件起因未明
鄭姓、郭姓男子今凌晨3時許與酒後與陸姓父子發生爭吵，雙方分持棍棒、尖刀互傷，導致鄭男右胸遭尖刀穿刺、其餘3人多處擦挫傷，警方介入查扣涉案刀棒，除鄭男送醫治療，將3人帶返調查，初步將朝傷害、毀損、殺人未遂等罪方向偵辦，確切事件起因仍待查。
警方調查，台北市警局文山第二分局萬盛派出所今凌晨3時許獲報，文山區羅斯福路六段巷弄內有4名男子當街扭打，員警據報到場發現，35歲鄭男、36歲郭男，與55歲陸男、30歲陸男父子檔因故爭吵並爆發衝突。
鄭、郭一方持短鋁棒毆打陸姓父子，30歲陸男則持折疊刀反擊，衝突導致鄭男右胸受穿刺傷，其餘3人全身多處受擦挫傷。
據悉，警方介入後，除鄭男先行送醫治療，其餘3人皆帶返調查；郭男因酒醉無法交代案情，陸姓父子供稱未與人結怨、不知為何發生事故，警方不排除全案有隱情。
警方表示，員警控制現場後查扣涉案刀棒，將待鄭男狀況回穩後進一步釐清案情，全案初步朝刑法傷害、毀損、殺人未遂等罪方向偵辦；另呼籲，民眾遭遇糾紛應循正常管道協調，切勿施暴解決，以免觸法。
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