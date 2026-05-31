影／加油站內飆車甩尾畫面曝光 台中警方緊急撤銷活動路權申請

台中市后里區一處加油站內被拍到飆車甩尾畫面，上傳網路後引起地方緊張，擔心如果失控撞到加油島後果不堪設想；台中市大甲警分局今天說明，這是修車廠今天下午要辦的開幕活動，雖有申請路權，但相關活動許可範疇未包含在加油站內甩尾等情形，已立即撤銷活動路權申請；另依公共危險罪、社會秩序維護法及道交條例等相關法規予以移送及裁罰。

網路Threads流傳畫面，台中某加油站內有車輛加速甩尾，一旁多名男子駐足觀賞，飆速地點在加油站內，引起網友恐慌和討論。還有人PO上活動預告，今天下午3點到晚上8點，「一起進入極速快感世界，我們不見不散」。

大甲警分局今天說明，網路流傳今下午於后里區某加油站將有聚集甩尾活動一事，經查該處所為修車廠舉辦開幕慶祝活動，主辦單位雖有依法申請路權在案，惟相關活動許可範疇並未包含於加油站內甩尾等情，現立即予以撤銷活動路權申請。

警方表示，針對影片中於加油站甩尾情事，警方將視情節依違反刑法公共危險罪、社會秩序維護法及道交條例等相關法規予以移送及裁罰。警方今天在活動期間將指派警力於現場蒐證，彙整相關涉及危險駕駛、公共危險罪事證，另於三豐路五段前後設置路檢點，針對所有行經該路段之改裝車輛盤查、登記，改裝違規部分摯單告發，並主動函請監理單位召回檢驗。