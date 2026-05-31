台馬4號布纜外籍船員疑中風 馬祖海巡馳援送醫

台馬4號海纜正於東引外海進行布纜作業，昨天參與布纜的印尼籍工作船「雷島號（ILE DE RE）」上，1印度籍船員突感身體不適疑中風；馬祖海巡隊獲報派艇馳援，將病患後送東引治療。

海巡署艦艇分署第十（馬祖）海巡隊今天發布新聞稿指出，昨天中午12時15分左右，接獲海巡署第11巡防區指揮部通報，於東引西沙東南方約2.2浬海域，執行台馬4號海纜布線作業的印尼籍船雷島號上，1名印度籍船員突感身體不適，有疑似中風情形，須立即就醫。

馬祖海巡隊說明，獲報後立即啟動海上救援機制，派遣線上巡防艇PP-3586前往救援，以最大安全航速接駁病患至東引中柱港後，由金馬澎分署第十岸巡隊中柱安檢所與連江縣消防局救護人員協助轉救護車，前往東引衛生所診治。

馬祖海巡隊透過新聞稿強調，海巡肩負海上救生救難重要使命，對海域內各類緊急案件，均秉持生命至上與人道救援精神，不分國籍提供即時援助，確保海上作業人員生命安全；民眾若遇海上危難狀況，可撥打118報案專線，海巡獲報後將即時投入救援。

台馬4號海纜總長度約303公里，預計今年完工，從新北市八里至東引後，再從東引經南竿至西莒；為降低海纜損害風險，近岸端海纜以鑄鐵管保護，水深20公尺以上海域以埋深2.5公里為目標，或加裝半硬膠質套管保護，且路徑與登陸點避開漁撈作業區與漁業權範圍。