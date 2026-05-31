高雄情侶半夜騎車東港吃生魚片被警認定闖紅燈 影像讓違規行為逆轉

林姓男子昨凌晨2時許騎機車載女友從高雄欲至屏東東港吃生魚片，行經前鎮區一處路口，被員警認定闖紅燈攔下，林堅稱當時綠燈通行，仍被警開罰，事後附影片PO網，酸指「員警是否應去測色盲」；警方事後查證，該處是特殊時相，證實林男未闖紅燈已主動撤單。

林男在網路社群Threads貼文並附上自己的行車記錄器指，昨天凌晨兩點左右，本來想開心去東港吃生魚片，沒想到騎著機車，對面忽然有警車來個臨時大轉彎還差點撞到，本來想說繼續騎，人沒怎樣就好，沒想到警察卻直接在後面按喇叭，還用很差的態度要他停車。

原PO指，後來警察扣上他闖紅燈的帽子，並理直氣壯的說他有密錄器，覺得自己完全是對的，直接認定他闖紅燈。

原PO並質疑，原來現在警察都可以仗著自己的權位隨便亂抓人？缺業績也不是這樣亂抓吧，紅燈還是綠燈分不清楚是不是要去測個色盲測驗？之前脆上就常看到這種警察亂抓事件，沒想到有一天竟然會發生在我身上。

貼文引發網友熱議，有網友挺原PO指，通過停止線前，還是「綠燈」，哪來的「紅燈」；有在地網友直指，「那個紅綠燈是多時相的，你的方向會先綠燈，警察那邊看到是紅燈，警察不懂是他的錯，只能浪費時間申訴了」。

有網友則認為，「如果沒有行車紀錄器影片的話，不就是要民眾有苦說不清了，希望警方能提出警方執法畫面證明，證明不是隨意亂開單」。

轄區前鎮警分局指出，經查，復興派出所陳姓警員當天許執行巡邏兼防制交通事故勤務，在瑞隆路與崗山西街口攔下林姓男子（19歲），因現場號誌紅燈顯示時間不一致，誤認民眾有闖紅燈違規情事，並依據道路交通管理處罰條例第53條:，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。

警方指出，由於當事人林男貼文前已提出申訴，經比對林所提供的行車記錄器影像，再查證員警警用微型攝影機，確認該路口設有特殊號誌「紅燈遲閉」時相，意即員警行駛方向為紅燈，當事人行駛方向號誌卻為綠燈。

警方表示，查證影像後，證明林男並無違規情形，已主動撤銷罰單，以維護當事人權益。

警方指出，該起罰單事件認定陳姓警員執法上有疏失，將加強員警交通執法教育訓練及特殊號誌辨識能力，以精進執法品質，對造成民眾不便，實深感抱歉；並呼籲民眾如對交通違規舉發內容有疑義，可提供相關事證供警方查證，共同維護交通執法公正與民眾權益。

高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝

高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝