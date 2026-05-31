快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄情侶半夜騎車東港吃生魚片被警認定闖紅燈 影像讓違規行為逆轉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓男子昨凌晨2時許騎機車載女友從高雄欲至屏東東港生魚片，行經前鎮區一處路口，被員警認定闖紅燈攔下，林堅稱當時綠燈通行，仍被警開罰，事後附影片PO網，酸指「員警是否應去測色盲」；警方事後查證，該處是特殊時相，證實林男未闖紅燈已主動撤單。

林男在網路社群Threads貼文並附上自己的行車記錄器指，昨天凌晨兩點左右，本來想開心去東港吃生魚片，沒想到騎著機車，對面忽然有警車來個臨時大轉彎還差點撞到，本來想說繼續騎，人沒怎樣就好，沒想到警察卻直接在後面按喇叭，還用很差的態度要他停車。

原PO指，後來警察扣上他闖紅燈的帽子，並理直氣壯的說他有密錄器，覺得自己完全是對的，直接認定他闖紅燈。

原PO並質疑，原來現在警察都可以仗著自己的權位隨便亂抓人？缺業績也不是這樣亂抓吧，紅燈還是綠燈分不清楚是不是要去測個色盲測驗？之前脆上就常看到這種警察亂抓事件，沒想到有一天竟然會發生在我身上。

貼文引發網友熱議，有網友挺原PO指，通過停止線前，還是「綠燈」，哪來的「紅燈」；有在地網友直指，「那個紅綠燈是多時相的，你的方向會先綠燈，警察那邊看到是紅燈，警察不懂是他的錯，只能浪費時間申訴了」。

有網友則認為，「如果沒有行車紀錄器影片的話，不就是要民眾有苦說不清了，希望警方能提出警方執法畫面證明，證明不是隨意亂開單」。

轄區前鎮警分局指出，經查，復興派出所陳姓警員當天許執行巡邏兼防制交通事故勤務，在瑞隆路與崗山西街口攔下林姓男子（19歲），因現場號誌紅燈顯示時間不一致，誤認民眾有闖紅燈違規情事，並依據道路交通管理處罰條例第53條:，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。

警方指出，由於當事人林男貼文前已提出申訴，經比對林所提供的行車記錄器影像，再查證員警警用微型攝影機，確認該路口設有特殊號誌「紅燈遲閉」時相，意即員警行駛方向為紅燈，當事人行駛方向號誌卻為綠燈。

警方表示，查證影像後，證明林男並無違規情形，已主動撤銷罰單，以維護當事人權益。

警方指出，該起罰單事件認定陳姓警員執法上有疏失，將加強員警交通執法教育訓練及特殊號誌辨識能力，以精進執法品質，對造成民眾不便，實深感抱歉；並呼籲民眾如對交通違規舉發內容有疑義，可提供相關事證供警方查證，共同維護交通執法公正與民眾權益。

高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝

高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝

高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局復興派出所警員誤認民眾有闖紅燈違規情事，開出可處1800元至5400元闖紅燈罰單。記者石秀華／翻攝

生魚片 高雄 東港

延伸閱讀

高雄男騎機車違規拒檢狂逃1公里 警追捕發現他是通緝犯還毒駕

七旬翁毒駕「宛如逛大街」 冒用友人身分被警拆穿 原來是通緝犯

玉山管制爆特權！豪車直達登山口觀光 竟是警方放水…保七認疏失

Uber Eats外送員逆向四線道 北市中正一警攔查赫見他吸毒

相關新聞

影／開出巷口未禮讓釀車禍 蘆洲男失控再撞碎超商大門驚險畫面曝

新北市蘆洲區發生車輛衝撞超商意外。47歲陳男今晨2時許開車從蘆洲區長樂路巷內駛出時，與30歲王男車輛發生碰撞，陳男車輛失控衝撞一旁超商大門，導致店門玻璃碎裂、柱子扭曲變形，所幸無人受傷。但陳男因未禮讓幹道車輛恐遭罰600至1800元。

影／賓士男開潑漆車台中逆向蛇行 落網稱「用腳開車」警建請暫行安置

台中市何姓男子昨天駕駛遭人潑灑白漆的賓士車，在西屯、南屯區蛇行、逆向，被市民目擊後，上傳網路，質疑何男涉毒駕、酒駕，昨天警方查獲他，但無酒駕、毒駕，但何受媒體採訪時，發表「用手吃飯、用腳開車」的離譜言論，警方有鑑於何近日已有多起脫序行徑，包括醫院持玩具槍恐嚇、攜帶刀械等，精神狀況顯然不佳，將建請檢方聲請暫行安置，以免衍生其他社會問題。

影／加油站內飆車甩尾畫面曝光 台中警方緊急撤銷活動路權申請

台中市后里區一處加油站內被拍到飆車甩尾畫面，上傳網路後引起地方緊張，擔心如果失控撞到加油島後果不堪設想；台中市大甲警分局今天說明，這是修車廠今天下午要辦的開幕活動，雖有申請路權，但相關活動許可範疇未包含在加油站內甩尾等情形，已立即撤銷活動路權申請；另依公共危險罪、社會秩序維護法及道交條例等相關法規予以移送及裁罰。

受困海岸山脈百小時澳洲男自省不該獨自上山 將加入水域救援義消

50歲澳洲籍男子馬修受困台東海岸山脈5天獲救，他與妻子寫信並逐一向搜救單位致謝，信中特別強調「謝謝你們救了我的命」。事後馬修自省呼籲「千萬不要獨自上山，務必制定計畫」，未來將加入「台東縣水域救援義消」回饋社會。

影／泰武鄉萬安親水公園附近 男不明原因摔落20公尺深溪谷

屏東縣消防局30日晚間近7時，接獲報案，在泰武鄉萬安親水公園往山區方向，一名男不明原因摔落約20公尺深溪谷，男子頭部外傷意識不清，送醫救治中，事發原因待警方釐清。

新版高齡換照今上路…台中七旬翁去年就換好照 昨晚開車失控撞死騎士

高齡者駕駛交通工具釀死傷事故頻傳，交通部高齡換照新制，將年齡下修至70歲，今天上路，然而台中市七旬莊姓老翁，去年已完成換照，但昨晚開車行經南區時，仍因不明原因失控，闖紅燈碰撞對向的林姓機車騎士後，再波及路邊車輛、行人及電線桿後翻覆，騎士被壓在車底，消防隊救出時，林男已無生命跡象，送醫不治，全案今將由檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。