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影／開出巷口未禮讓釀車禍 蘆洲男失控再撞碎超商大門驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區發生車輛衝撞超商意外。47歲陳男今晨2時許開車從蘆洲區長樂路巷內駛出時，與30歲王男車輛發生碰撞，陳男車輛失控衝撞一旁超商大門，導致店門玻璃碎裂、柱子扭曲變形，所幸無人受傷。但陳男因未禮讓幹道車輛恐遭罰600至1800元。

蘆洲警分局今天凌晨2時許接獲報案，蘆洲區長樂路發生車禍事故，超商大門還遭車輛撞擊。警員趕抵發現均無人受傷，警方經查肇事的陳男開車沿蘆洲長樂路56巷往長榮路方向行駛，當要開出巷口時，陳男疑未禮讓行駛於主幹道長樂路上的王男轎車，導致2車發生碰撞。

巨大的撞擊力導致王男車頭嚴重變形，陳男車輛失控衝向路旁轉角的超商大門，當場撞碎玻璃門，門柱也被波及變形。警方對雙方駕駛進行酒測發現均未喝酒，確切肇責歸屬仍待調查釐清。但陳男行經無號誌路口及支線道，未禮讓幹線道先行，已違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第9款，依法可處600元以上1800元以下罰款。

陳男車輛衝進超商大門撞碎玻璃。記者黃子騰／翻攝
陳男車輛衝進超商大門撞碎玻璃。記者黃子騰／翻攝

王男車輛車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
王男車輛車頭嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

陳男車輛撞上超商門柱導致扭曲變形。記者黃子騰／翻攝
陳男車輛撞上超商門柱導致扭曲變形。記者黃子騰／翻攝

超商 車禍 失控

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