聽新聞
0:00 / 0:00
越籍非法移工上銬後拔腿逃 警追進暗巷車底逮人
台北市警方昨晚在萬華區路檢時查獲逾期停留的越南籍阮姓男子，阮男遭上銬後仍趁隙拔腿逃跑，員警立即上前追捕，途中有民眾熱心出借機車，警方不久便順利逮回阮男，依法將其解送移民署處理。
警方指出，台北市保安警察大隊第二中隊員警，昨晚8時許在萬華區萬大路、富民路口執行路檢，查獲逾期停留的越南籍阮男，員警將其上銬準備帶回偵辦時，阮男趁隙拔腿狂奔，一起身就跨越車道逆向逃逸，遁入巷弄內。
員警見狀立刻上前追捕，途中有民眾發現異狀，主動出借機車並指出阮男去向，協助員警追人，員警旋即在追趕約100公尺後，在暗巷一輛汽車車底發現阮男身影，順利將其逮回，後續依法將其解送移民署處理。
警方表示，感謝民眾協助查緝，呼籲雇主應依法聘僱外籍移工，切勿違法聘用逾期停留人士，共同維護社會秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。