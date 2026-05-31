受困海岸山脈百小時澳洲男自省不該獨自上山 將加入水域救援義消

50歲澳洲籍男子馬修受困台東海岸山脈5天獲救，他與妻子寫信並逐一向搜救單位致謝，信中特別強調「謝謝你們救了我的命」。事後馬修自省呼籲「千萬不要獨自上山，務必制定計畫」，未來將加入「台東縣水域救援義消」回饋社會。

台東縣消防局 5 月 11 日接獲報案，家住東河的台灣女婿馬修獨自上山未歸，經查他人受困在海岸山脈一處峭壁內無法脫身。受困處地形破碎且林木荊棘密布，搜救期間又逢山區強烈雨勢，直至5 月15 日清晨才順利接觸馬修，並將人救下山。相關單位連續5日全力搜救，搜救總人力達 144 人次。

馬修（Matthew）與妻子英波，事後特別致信向全體搜救同仁致謝，並且親自逐一至各救援單位，獻上他親手繪製的中英文感謝卡。馬修以中文親筆寫下「您們在東河山營救我的過程中，展現出的特殊技能和努力令我非常感激」。

據了解，馬修入山當天僅穿著拖鞋，攜帶薩克斯風上山散心，原本只計畫停留1、2個小時，不料愈走愈遠，後來攀爬至險峻峭壁。沒有周詳計畫、未攜帶通訊設備、無食物及飲用水，貿然進入山林，最終受困無法脫身。

馬修獲救後發出沉痛呼籲，「千萬不要獨自上山，務必制定計畫（Don't go to the mountain by yourself... make a plan）」。此外，為回饋社會，馬修承諾將加入「台東縣水域救援義消」行列，為地方水域安全奉獻心力。

消防局表示，完成救援任務後召開專案檢討與策進會議，針對低海拔充滿刺藤的密林等複雜地形，未來將朝「裝備輕量化、圖資統一化、AI科技與醫療後勤輔助」等三大精進作為，全面升級未來的山域搜救效能。

澳洲女婿馬修（Matthew）的妻子英波寫信向消防局搜救人員致謝。圖／台東縣消防局提供

澳洲女婿馬修（Matthew）寫信向參與搜救的消防單位致謝。圖／台東縣消防局提供