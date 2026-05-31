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影／泰武鄉萬安親水公園附近 男不明原因摔落20公尺深溪谷
屏東縣消防局30日晚間近7時，接獲報案，在泰武鄉萬安親水公園往山區方向，一名男不明原因摔落約20公尺深溪谷，男子頭部外傷意識不清，送醫救治中，事發原因待警方釐清。
消防局表示，30日晚間6時55分接獲泰武鄉萬安公園往山區方向車禍救護，出動泰武分隊、萬巒分隊、潮州分隊、龍泉分隊、特搜大隊、二大隊部共6車15人。晚間8時34分男子被抬出後送上救護車，送往潮州安泰醫院救治。
警方初步調查，現場有一輛機車發動中但卻沒看到人，附近民眾發現後報案，部落族人也趕緊到場協助，將男子從溪谷幫忙抬出，該名男子年約50歲不明原因摔落約20公尺（約7層樓高）溪谷下方，救起後意識不清。至於是否酒駕等，待警方調查。
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