快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

聽新聞
0:00 / 0:00

影／泰武鄉萬安親水公園附近 男不明原因摔落20公尺深溪谷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局30日晚間近7時，接獲報案，在泰武鄉萬安親水公園往山區方向，一名男不明原因摔落約20公尺深溪谷，男子頭部外傷意識不清，送醫救治中，事發原因待警方釐清。

消防局表示，30日晚間6時55分接獲泰武鄉萬安公園往山區方向車禍救護，出動泰武分隊、萬巒分隊、潮州分隊、龍泉分隊、特搜大隊、二大隊部共6車15人。晚間8時34分男子被抬出後送上救護車，送往潮州安泰醫院救治。

警方初步調查，現場有一輛機車發動中但卻沒看到人，附近民眾發現後報案，部落族人也趕緊到場協助，將男子從溪谷幫忙抬出，該名男子年約50歲不明原因摔落約20公尺（約7層樓高）溪谷下方，救起後意識不清。至於是否酒駕等，待警方調查。

消防人員將男子抬出溪谷送往醫院救治。圖／讀者提供
消防人員將男子抬出溪谷送往醫院救治。圖／讀者提供

車禍 屏東

延伸閱讀

高雄港13號碼頭女子落水 民眾與警消合力救援脫險

基隆人倫悲劇…男持刀弒母後墜樓亡 疑因外套爆口角衝突

新版高齡換照今上路…台中七旬翁去年就換好照 昨晚開車失控撞死騎士

台中車站旁大樓凌晨有男子墜落 倒臥地面明顯死亡未送醫

相關新聞

影／開出巷口未禮讓釀車禍 蘆洲男失控再撞碎超商大門驚險畫面曝

新北市蘆洲區發生車輛衝撞超商意外。47歲陳男今晨2時許開車從蘆洲區長樂路巷內駛出時，與30歲王男車輛發生碰撞，陳男車輛失控衝撞一旁超商大門，導致店門玻璃碎裂、柱子扭曲變形，所幸無人受傷。但陳男因未禮讓幹道車輛恐遭罰600至1800元。

影／賓士男開潑漆車台中逆向蛇行 落網稱「用腳開車」警建請暫行安置

台中市何姓男子昨天駕駛遭人潑灑白漆的賓士車，在西屯、南屯區蛇行、逆向，被市民目擊後，上傳網路，質疑何男涉毒駕、酒駕，昨天警方查獲他，但無酒駕、毒駕，但何受媒體採訪時，發表「用手吃飯、用腳開車」的離譜言論，警方有鑑於何近日已有多起脫序行徑，包括醫院持玩具槍恐嚇、攜帶刀械等，精神狀況顯然不佳，將建請檢方聲請暫行安置，以免衍生其他社會問題。

影／加油站內飆車甩尾畫面曝光 台中警方緊急撤銷活動路權申請

台中市后里區一處加油站內被拍到飆車甩尾畫面，上傳網路後引起地方緊張，擔心如果失控撞到加油島後果不堪設想；台中市大甲警分局今天說明，這是修車廠今天下午要辦的開幕活動，雖有申請路權，但相關活動許可範疇未包含在加油站內甩尾等情形，已立即撤銷活動路權申請；另依公共危險罪、社會秩序維護法及道交條例等相關法規予以移送及裁罰。

受困海岸山脈百小時澳洲男自省不該獨自上山 將加入水域救援義消

50歲澳洲籍男子馬修受困台東海岸山脈5天獲救，他與妻子寫信並逐一向搜救單位致謝，信中特別強調「謝謝你們救了我的命」。事後馬修自省呼籲「千萬不要獨自上山，務必制定計畫」，未來將加入「台東縣水域救援義消」回饋社會。

影／泰武鄉萬安親水公園附近 男不明原因摔落20公尺深溪谷

屏東縣消防局30日晚間近7時，接獲報案，在泰武鄉萬安親水公園往山區方向，一名男不明原因摔落約20公尺深溪谷，男子頭部外傷意識不清，送醫救治中，事發原因待警方釐清。

新版高齡換照今上路…台中七旬翁去年就換好照 昨晚開車失控撞死騎士

高齡者駕駛交通工具釀死傷事故頻傳，交通部高齡換照新制，將年齡下修至70歲，今天上路，然而台中市七旬莊姓老翁，去年已完成換照，但昨晚開車行經南區時，仍因不明原因失控，闖紅燈碰撞對向的林姓機車騎士後，再波及路邊車輛、行人及電線桿後翻覆，騎士被壓在車底，消防隊救出時，林男已無生命跡象，送醫不治，全案今將由檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。