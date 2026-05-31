影／泰武鄉萬安親水公園附近 男不明原因摔落20公尺深溪谷

台中市何姓男子昨天駕駛遭人潑灑白漆的賓士車，在西屯、南屯區蛇行、逆向，被市民目擊後，上傳網路，質疑何男涉毒駕、酒駕，昨天警方查獲他，但無酒駕、毒駕，但何受媒體採訪時，發表「用手吃飯、用腳開車」的離譜言論，警方有鑑於何近日已有多起脫序行徑，包括醫院持玩具槍恐嚇、攜帶刀械等，精神狀況顯然不佳，將建請檢方聲請暫行安置，以免衍生其他社會問題。

2026-05-31 09:19