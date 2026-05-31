影／賓士男開潑漆車台中逆向蛇行 落網稱「用腳開車」警建請暫行安置

台中市何姓男子昨天駕駛遭人潑灑白漆的賓士車，在西屯、南屯區蛇行、逆向，被市民目擊後，上傳網路，質疑何男涉毒駕、酒駕，昨天警方查獲他，但無酒駕、毒駕，但何受媒體採訪時，發表「用手吃飯、用腳開車」的離譜言論，警方有鑑於何近日已有多起脫序行徑，包括醫院持玩具槍恐嚇、攜帶刀械等，精神狀況顯然不佳，將建請檢方聲請暫行安置，以免衍生其他社會問題。

第四警分局在昨天接獲市民反映、多篇Threads影片，顯示一輛遭潑灑白漆的賓士車，在南屯區忠勇路與向上路口、西屯區台灣大道與福順路口一帶，涉逆向、蛇行，顯有嚴重影響其他用路人安全情事，市民質疑該車輛駕駛涉及毒駕、酒駕。

警方循線查出，何姓男子涉有重嫌，昨天下午2時許，已在西屯區上安路的一間超商，查獲何男到案，車內雖查無毒品違禁品，也無驗出何男有毒駕、酒駕，但因何男在連日有在豐原醫院持玩具槍射擊、西屯區繞圈燒胎、南投縣名間鄉亮刀恐嚇農民「要殺人」等情事。

警方認為，何男不僅漠視交通安全，更對公共秩序與市民生命財產安全造成重大威脅，且何男近日行徑，以及與警方對話時，前言不對後語，精神狀態不佳，將帶往醫院鑑定後，今依公共危險罪，報請檢察官指揮。

警方也將建請檢方，依刑法第19條第1項、第2項的原因，認定何男有事實認定，有危害公共安全之虞、緊急必要，向法院聲請暫行安置，令入適當的醫療處所，以免何男再衍生其他社會問題。

第四警分局強調，對於任何危害公共安全、挑戰公權力及影響社會秩序之違法行為，絕不寬貸，將秉持「即時查緝、迅速偵辦、依法究責」原則，全力維護市民生命財產安全與良好交通秩序，展現守護治安的決心。

台中市何姓男子昨天被市民目擊，在西屯、南屯等地逆向、蛇行、闖紅燈，危險駕車。圖／摘自Threads

台中市何姓男子昨天被市民目擊，駕駛遭潑漆的賓士車，在西屯、南屯等地逆向、蛇行、闖紅燈，危險駕車，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝

台中市何姓男子昨天被市民目擊，在西屯、南屯等地逆向、蛇行、闖紅燈，危險駕車。圖／摘自Threads

台中市何姓男子昨天被市民目擊，駕駛遭潑漆的賓士車，在西屯、南屯等地逆向、蛇行、闖紅燈，危險駕車，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝