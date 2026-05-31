聽新聞
0:00 / 0:00

北區警友大聯誼 警政署長張榮興指年底大選是重頭戲

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

中華民國警察之友總會昨晚在桃園市來福星花園大飯店舉辦「115年北區警民聯誼座談會」，現場齊聚北北桃、基宜花及新竹各警察單位警友代表，共商民力在科技日新、毒駕氾濫的時代如何協助警方預防犯罪。警政署長張榮興表示，有警友支持，警方更有信心做好社會治安與交通維護工作。

張榮興表示，警察工作日以繼夜、水裡來火裡去，而警友會無私付出，提升了警用裝備與福利，是最堅實、最溫暖的後盾。無私付出。當前毒駕日益嚴重，警方正全力防範，面對年底九合一選舉，也會做好安全維護與查賄制暴工作。

中華民國警察之友總會秘書長陳卿南指出，警友總會長期以來致力於建立警民溝通的橋樑，盼未來持續交流，強固警民合作關係。

警民聯誼座談由各單位警友會輪值主辦，本屆為國道警察警友會，下屆輪到桃園市警友會，桃園昨由理事長吳嘉隆代表接棒，全場報以熱烈掌聲，為今年活動畫下完美句點。

警政署長張榮興（左1）與桃園警察局長廖恆裕（右1）見證桃園警友會理事長吳嘉隆（右2）接下明年座談會籌辦重任。圖／國道警方提供
警政署長張榮興（左1）與桃園警察局長廖恆裕（右1）見證桃園警友會理事長吳嘉隆（右2）接下明年座談會籌辦重任。圖／國道警方提供

張榮興 警察 新竹

延伸閱讀

彰化溪湖警察志工包粽千餘顆 今起送員警並關懷獨居長者

七旬翁毒駕「宛如逛大街」 冒用友人身分被警拆穿 原來是通緝犯

路上開車搖晃、異常就攔查！台東14天抓11件毒駕 2人遭收押

桃園市長盃羽球賽鬧烏龍 選手奪冠拿「過期獎牌」

相關新聞

北車外「婦人墜天橋」送醫亡…一度砸到計程車 警釐清死者身分

台北車站外、承德路和市民大道交叉路口的天橋，今天晚上發生墜橋事故，一名年約80歲的婦人突從橋上墜落，當時車流龐大，婦人墜橋後撞上車當場沒有呼吸心跳，送醫不治。警方根據目擊者說法和監視器畫面等資料，確認死者自行墜落，沒有被車撞擊或輾過，由於死者身上沒有證件，仍在釐清她身分。

高雄港13號碼頭女子落水 民眾與警消合力救援脫險

高雄港13號碼頭今晚發生女子落水意外。1名女子亞果遊艇碼頭在FOCUS 13廣場旁落水，港務消防隊獲報後會同高雄市消防局趕往搶救，約25分鐘後救上女子，送往阮綜合醫院治療，暫無生命危險，至於落水原因仍待進一步調查釐清。

新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩死傷多起 消防局警示慎防環境變化

新北市消防局表示，近來高溫炎熱，民眾紛紛前往水域戲水、潛水消暑，惟水域活動意外頻傳。今天貢寮區龍洞海域發生潛水教練溺水死亡意外，今年已發生釣客於磯釣場落海、夜間抓溪蝦及攀岩墜落等多起死傷事故，提醒慎防環境變化。

新版高齡換照今上路...台中七旬翁去年就換好照 昨晚開車失控撞死騎士

高齡者駕駛交通工具釀死傷事故頻傳，交通部高齡換照新制，將年齡下修至70歲，今天上路，然而台中市七旬莊姓老翁，去年已完成換照，但昨晚開車行經南區時，仍因不明原因失控，闖紅燈碰撞對向的林姓機車騎士後，再波及路邊車輛、行人及電線桿後翻覆，騎士被壓在車底，消防隊救出時，林男已無生命跡象，送醫不治，全案今將由檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。

一日兩起…獨居汐止及板橋中年男女 均陳屍住處沙發飄惡臭

1日2起，獨居新北市汐止及板橋的中年男女，今被發現均陳屍住處沙發上，且飄出惡臭。據了解，2人均有慢性疾病，現場初步未發現明顯外傷或外力介入情形，警方已連繫家屬並報請檢察官相驗。

拖吊車禍事故車竟挨罰3千元 台東業者：又不是車主

台東市一名拖吊車業者近日收到一張3000元罰單，原本以為遇上詐騙集團新手法，沒想到前往監理站查詢後，竟發現真的是監理機關開出的正式罰單。然而讓他無法接受的是，遭開罰的車輛根本不是他的車，不但沒有所有權，連繼承關係都沒有，卻被認定為「實際使用人」，讓他氣得直呼離譜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。