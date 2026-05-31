新版高齡換照今上路...台中七旬翁去年就換好照 昨晚開車失控撞死騎士

高齡者駕駛交通工具釀死傷事故頻傳，交通部高齡換照新制，將年齡下修至70歲，今天上路，然而台中市七旬莊姓老翁，去年已完成換照，但昨晚開車行經南區時，仍因不明原因失控，闖紅燈碰撞對向的林姓機車騎士後，再波及路邊車輛、行人及電線桿後翻覆，騎士被壓在車底，消防隊救出時，林男已無生命跡象，送醫不治，全案今將由檢察官相驗，釐清死因，暫依過失致死罪方向偵辦。

據查，莊姓老翁（76歲）昨天晚間8時許，開車行經南區美村路二段與光輝街口時，因不明原因失控闖紅燈，衝向對向車道，猛烈撞擊林姓機車騎士（38歲），還波及路邊車輛、一名行人及一支電線桿，肇事汽車當場側翻，救護車到場時，林男已頭部重創、骨盆骨折、無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治。

莊翁頭部外傷、意識清楚，現場另有一名年約35歲的女行人，遭車體碎片波及導致膝蓋受傷，因傷勢輕微向救護人員表示拒絕送醫，後續將自行就診。

警方調查，肇事的莊翁酒測值為零，已排除酒駕、毒駕肇事，由於事故路段速限為50公里，老翁為何會突然偏移車道逆向衝撞，詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待交通警察大隊進一步事故分析研判。

這起不幸的事故也再度引發外界對高齡駕駛安全的關注。據了解，肇事的76歲莊姓老翁，去年才剛依規定通過檢查、完成換發駕照，未料卻仍發生死傷車禍。

交通部為確保高齡者交通安全，修正「高齡換照制度」，本月31日上路，新制將針對高齡駕駛人實施更嚴密、嚴格的體格檢查、認知功能把關，將年齡下修至70歲，期望透過更完善的評估機制，有效降低高齡駕駛的事故風險，避免死傷車禍發生。

台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。記者陳宏睿／翻攝

台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。圖／讀者提供

台中市七旬莊姓老翁30日晚間開車行經南區時，車輛失控撞死林姓機車騎士。記者陳宏睿／翻攝