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北車外「婦人墜天橋」送醫亡…一度砸到計程車 警釐清死者身分

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站外、承德路和市民大道交叉路口的天橋，今天晚上發生墜橋事故，一名年約80歲的婦人突從橋上墜落，當時車流龐大，婦人墜橋後撞上車當場沒有呼吸心跳，送醫不治。警方根據目擊者說法和監視器畫面等資料，確認死者自行墜落，沒有被車撞擊或輾過，由於死者身上沒有證件，仍在釐清她身分。

警方今天晚上7點11分獲報，承德路和市民大道的交叉路口有人墜落，到場發現婦人沒有生命跡象，緊急送台大醫院一小時仍宣告不治。

警方詢問了解，當時死者坐上天橋，有民眾見狀上前勸阻，孰料婦人仍一躍而下，墜地後剛好撞擊到一輛行經路口的計程車，後方駕駛見狀隨即緊急煞車並報警。

由於事發當下有撞上計程車，原以為死者遭輾過，後來查看後方車輛行車記錄器畫面，確認沒有輾過而是被砸到，警方隨後致電計程車駕駛，駕駛表示當時有聽到車子跟東西碰撞，查看一下左邊後照鏡沒有異狀才駛離，不知道是被「掉落的人」砸到。

警方排除計程車有刑事責任，由於死者身上沒有任何證件，目前仍積極擴大釐清死者身分。

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台北車站外的天橋今天晚上發生墜橋事故，一名婦人墜落後砸到車子，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台北車站外的天橋今天晚上發生墜橋事故，一名婦人墜落後砸到車子，送醫不治。記者翁至成／翻攝

台北車站外的天橋今天晚上發生墜橋事故，一名婦人墜落後砸到車子，送醫不治。記者翁至成／翻攝
台北車站外的天橋今天晚上發生墜橋事故，一名婦人墜落後砸到車子，送醫不治。記者翁至成／翻攝

台北車站 計程車 台大醫院

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