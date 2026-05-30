高雄港13號碼頭女子落水 民眾與警消合力救援脫險

高雄港13號碼頭今晚發生女子落水意外。1名女子亞果遊艇碼頭在FOCUS 13廣場旁落水，港務消防隊獲報後會同高雄市消防局趕往搶救，約25分鐘後救上女子，送往阮綜合醫院治療，暫無生命危險，至於落水原因仍待進一步調查釐清。

內政部消防署港務消防大隊高雄港隊表示，今天晚間7時許接獲通報，指高雄港13號碼頭FOCUS 13廣場旁遊艇碼頭有民眾落水，立即出動2車5人前往救援，高雄市消防局也支援5車10人到場協助。

救援人員抵達後展開搜救，至晚間7時25分，女子由現場民眾協助將拉上岸。經檢視，生命徵象穩定，由港務消防大隊蓬萊分隊救護車送往阮綜合醫院治療。

警、消表示，女子落水原因尚待進一步調查，相關案情由苓雅警分局釐清中。

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