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新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩死傷多起 消防局警示慎防環境變化

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市消防局表示，近來高溫炎熱，民眾紛紛前往水域戲水、潛水消暑，惟水域活動意外頻傳。今天貢寮區龍洞海域發生潛水教練溺水死亡意外，今年已發生釣客於磯釣場落海、夜間抓溪蝦及攀岩墜落等多起死傷事故，提醒慎防環境變化。

消防局第六大隊指出，51歲簡男與高男都是職業潛水教練，兩人今天到新北市貢寮區龍洞街海域潛水，簡男疑因體力不支發生溺水，被救起時OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），經送醫搶救，上午11時6分宣告死亡。

瑞芳警分局表示，已報請檢方相驗調查，釐清死因。兩人都是自由潛水，但並未帶團。

新北市消防局鄭重呼籲，民眾從事潛水、釣魚等戶外活動前，務必評估自身體能與健康狀況，切勿貿然下水或前往不熟悉的水域環境。活動時應結伴同行，確實檢查裝備，並隨時留意海流、潮汐及天氣變化。若身體不適或海況不佳，應立即取消行程。

此外，部分海域及攀岩場地地形險峻，救援不易，一旦發生意外，傷患救援及後送作業相對耗時且困難。

市長侯友宜特別呼籲市民朋友，戶外活動務必以安全為第一優先，切勿輕忽環境風險，做好充分準備，才能安心消暑、平安回家。

新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供
新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供

新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供
新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供

新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供
新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供

新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供
新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩意外亡多起，消防局警示慎防環境變化。圖／新北市消防局提供

貢寮 溺水 高溫

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