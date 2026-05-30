聽新聞
0:00 / 0:00
新北潛水、磯釣、抓蝦及攀岩死傷多起 消防局警示慎防環境變化
新北市消防局表示，近來高溫炎熱，民眾紛紛前往水域戲水、潛水消暑，惟水域活動意外頻傳。今天貢寮區龍洞海域發生潛水教練溺水死亡意外，今年已發生釣客於磯釣場落海、夜間抓溪蝦及攀岩墜落等多起死傷事故，提醒慎防環境變化。
消防局第六大隊指出，51歲簡男與高男都是職業潛水教練，兩人今天到新北市貢寮區龍洞街海域潛水，簡男疑因體力不支發生溺水，被救起時OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），經送醫搶救，上午11時6分宣告死亡。
瑞芳警分局表示，已報請檢方相驗調查，釐清死因。兩人都是自由潛水，但並未帶團。
新北市消防局鄭重呼籲，民眾從事潛水、釣魚等戶外活動前，務必評估自身體能與健康狀況，切勿貿然下水或前往不熟悉的水域環境。活動時應結伴同行，確實檢查裝備，並隨時留意海流、潮汐及天氣變化。若身體不適或海況不佳，應立即取消行程。
此外，部分海域及攀岩場地地形險峻，救援不易，一旦發生意外，傷患救援及後送作業相對耗時且困難。
市長侯友宜特別呼籲市民朋友，戶外活動務必以安全為第一優先，切勿輕忽環境風險，做好充分準備，才能安心消暑、平安回家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。