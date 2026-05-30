一日兩起…獨居汐止及板橋中年男女 均陳屍住處沙發飄惡臭

1日2起，獨居新北市汐止及板橋的中年男女，今被發現均陳屍住處沙發上，且飄出惡臭。據了解，2人均有慢性疾病，現場初步未發現明顯外傷或外力介入情形，警方已連繫家屬並報請檢察官相驗。

新北市警方今天上午11時許獲報，汐止區忠孝東路1處住家散發出異味，員警到場敲門無人回應，會同消防隊與家屬破門進屋發現高姓男子（55歲）躺在客廳沙發上，全身發黑已無生命跡象，明顯死亡。

新北市海山警方今天下午3時許獲報，板橋區板新路1戶民宅內，疑似散發出惡臭異味，經破門入內察看，發現陳姓女子（56歲）同樣倒臥在沙發上，已無生命跡象，一旁還有慢性疾病藥袋。

這2起死亡案件經鑑識人員到場採證，初步均未發現明顯外傷或外力介入情形，後續依規定報請士林及新北地檢署檢察官進行司法相驗，以釐清死因。