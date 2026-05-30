拖吊車禍事故車竟挨罰3千元 台東業者：又不是車主

台東市一名拖吊車業者近日收到一張3000元罰單，原本以為遇上詐騙集團新手法，沒想到前往監理站查詢後，竟發現真的是監理機關開出的正式罰單。然而讓他無法接受的是，遭開罰的車輛根本不是他的車，不但沒有所有權，連繼承關係都沒有，卻被認定為「實際使用人」，讓他氣得直呼離譜。

從罰單內容來看，開罰原因為未投保汽車強制責任保險，裁罰金額3000元，由車籍所在地的新竹監理站開立，再轉由台東監理站協助執行。

吳姓拖吊業者表示，自己名下從未擁有這輛車，收到通知時一頭霧水。進一步追查才發現，這輛紅色吉普車的車主李姓男子，於前年11月在台東市青海路發生嚴重車禍，車輛失控撞毀，駕駛也因事故不幸身亡。

當時他受託前往現場拖吊，將幾乎全毀、無法發動的事故車移置到附近路旁暫時停放。沒想到車主過世後，家屬始終未出面處理後續事宜，連拖吊費用都未支付，車輛就這樣長期停置原地。

事隔一年多，他非但沒收到拖吊費，反而先收到一張罰單。監理機關認定他是車輛「實際使用人」，要求繳納未投保強制險罰款，讓他相當傻眼，質疑相關單位根本沒有實際查證。

台東監理站接獲陳情後也表示，過去未曾遇過類似案例，目前僅是代為執行罰單，至於新竹監理站認定依據為何，以及是否符合相關規定，仍需進一步了解與釐清。

吳姓業者事後向相關管道查詢，懷疑整起事件可能與去年底的一起交通事故有關。據了解，當時有機車擦撞這輛停放路邊的事故吉普車，警方處理案件後通報監理機關。監理單位可能因此誤認車輛仍有人持續使用，在未進行現場查核的情況下，直接將他列為實際使用人開罰。

「我只是受託拖車，車主早就過世，車子也撞到不能開，怎麼會變成我要負責？」吳姓業者無奈表示，自己不僅無端背上罰單，還得花時間四處申訴，希望監理機關能盡速釐清責任歸屬，別讓無辜民眾成了行政作業疏失下的受害者。