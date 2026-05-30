快訊

專訪／名模華麗轉身變德國工程師！黃百璐年薪3百萬 放手兒女赴美

不開冷氣也能涼！網狂推夏天「1省電神器」：睡到半夜會冷

聽新聞
0:00 / 0:00

拖吊車禍事故車竟挨罰3千元 台東業者：又不是車主

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市一名拖吊車業者近日收到一張3000元罰單，原本以為遇上詐騙集團新手法，沒想到前往監理站查詢後，竟發現真的是監理機關開出的正式罰單。然而讓他無法接受的是，遭開罰的車輛根本不是他的車，不但沒有所有權，連繼承關係都沒有，卻被認定為「實際使用人」，讓他氣得直呼離譜。

從罰單內容來看，開罰原因為未投保汽車強制責任保險，裁罰金額3000元，由車籍所在地的新竹監理站開立，再轉由台東監理站協助執行。

吳姓拖吊業者表示，自己名下從未擁有這輛車，收到通知時一頭霧水。進一步追查才發現，這輛紅色吉普車的車主李姓男子，於前年11月在台東市青海路發生嚴重車禍，車輛失控撞毀，駕駛也因事故不幸身亡。

當時他受託前往現場拖吊，將幾乎全毀、無法發動的事故車移置到附近路旁暫時停放。沒想到車主過世後，家屬始終未出面處理後續事宜，連拖吊費用都未支付，車輛就這樣長期停置原地。

事隔一年多，他非但沒收到拖吊費，反而先收到一張罰單。監理機關認定他是車輛「實際使用人」，要求繳納未投保強制險罰款，讓他相當傻眼，質疑相關單位根本沒有實際查證。

台東監理站接獲陳情後也表示，過去未曾遇過類似案例，目前僅是代為執行罰單，至於新竹監理站認定依據為何，以及是否符合相關規定，仍需進一步了解與釐清。

吳姓業者事後向相關管道查詢，懷疑整起事件可能與去年底的一起交通事故有關。據了解，當時有機車擦撞這輛停放路邊的事故吉普車，警方處理案件後通報監理機關。監理單位可能因此誤認車輛仍有人持續使用，在未進行現場查核的情況下，直接將他列為實際使用人開罰。

「我只是受託拖車，車主早就過世，車子也撞到不能開，怎麼會變成我要負責？」吳姓業者無奈表示，自己不僅無端背上罰單，還得花時間四處申訴，希望監理機關能盡速釐清責任歸屬，別讓無辜民眾成了行政作業疏失下的受害者。

這輛紅色吉普車於前年發生死亡車禍後長期停放路邊，家屬未出面處理，拖吊業者事隔一年半竟收到強制險罰單。圖／民眾提供
這輛紅色吉普車於前年發生死亡車禍後長期停放路邊，家屬未出面處理，拖吊業者事隔一年半竟收到強制險罰單。圖／民眾提供

台東 車禍 新竹 詐騙

延伸閱讀

台中男車內開冷氣睡覺…酒駕拒測挨罰18萬 法院查沒駕駛撤銷罰單

玉山管制爆特權！豪車直達登山口觀光 竟是警方放水…保七認疏失

維州大巴車禍乘客：司機開車魯莽車速極快 撞車後停不下來

台東市區6月1日起推無紙化停車 手機掃碼就能繳費

相關新聞

一日兩起…獨居汐止及板橋中年男女 均陳屍住處沙發飄惡臭

1日2起，獨居新北市汐止及板橋的中年男女，今被發現均陳屍住處沙發上，且飄出惡臭。據了解，2人均有慢性疾病，現場初步未發現明顯外傷或外力介入情形，警方已連繫家屬並報請檢察官相驗。

全面燃燒！宜蘭羅東木材行大火 多個消防分隊出動撲救

宜蘭羅東鎮一間木材行下午不明原因起火，因廠房內堆放大量易燃物，消防人員到場時已經全面燃燒，烈焰沖天，消防人員緊急布設水線灌救，10多分鐘撲滅火勢，起火原因將由火調人員調查。

三峽登山客疑遭蜂螫 3人受傷1人送醫

新北市三峽區有木里熊空候車亭上方步道今天中午傳出疑似蜂螫意外，一行5名登山客步行約70分鐘後，3名60多歲男子疑遭蜂類螫傷，其中1人出現頭暈及肢體無力症狀，由消防人員協助搬運下山後送醫，其餘2人意識清醒，未送醫治療。

拖吊車禍事故車竟挨罰3千元 台東業者：又不是車主

台東市一名拖吊車業者近日收到一張3000元罰單，原本以為遇上詐騙集團新手法，沒想到前往監理站查詢後，竟發現真的是監理機關開出的正式罰單。然而讓他無法接受的是，遭開罰的車輛根本不是他的車，不但沒有所有權，連繼承關係都沒有，卻被認定為「實際使用人」，讓他氣得直呼離譜。

休旅車險撞進消防隊 消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛

台南市將軍區60歲的男子下午三點開休旅車行經將軍消防分隊旁時，不明原因突然失控衝向路旁消防隊救護車、最後閃過撞上一旁電線桿。撞擊力道猛烈車頭嚴重凹陷，男子受困動彈不得。

卡米地被砸！買不到票竟扔「白漆加糞便」組合彈 嫌落網：大便是我的

知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」昨天遭人扔「白漆加糞便」組合彈，轄區中山警方成立專案小組追查，發現嫌犯竟是自稱「喜劇粉絲」的郭姓男子，今天到案供稱因買不到票才洩憤，而丟擲的大便是自己的大便，警詢後被依妨害自由、恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。