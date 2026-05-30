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休旅車險撞進消防隊 消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市將軍區60歲的男子下午三點開休旅車行經將軍消防分隊旁時，不明原因突然失控衝向路旁消防隊救護車、最後閃過撞上一旁電線桿。撞擊力道猛烈車頭嚴重凹陷，男子受困動彈不得。

因地點就在消防隊旁，當班5名消防員在隊內聽見外面傳來巨響，立即衝出門外赫見一輛休旅車就在分隊電線桿旁、車頭冒出氣囊爆開陣陣粉塵，立即攜帶救護與破壞器材救助。

消防員表示，男駕駛因車頭毀損變形，整個人被卡在駕駛座上無法動彈，神情痛苦。同仁隨即分工合作穩固車輛與救援，迅速協助駕駛從變形車體中脫困。受傷駕駛意識清楚但因強大撞擊力道「胸部極度疼痛」、救護車隨即送往佳里醫院進行急救。

消防局第三大隊長鄭誌峰呼籲駕駛人，行車上路務必注意精神狀況並緊盯車前狀況。若行駛途中感到身體不適、疲勞或精神不濟，應立即將車輛停靠至安全路邊休息，切勿勉強駕駛，以免發生遺憾。

休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供
休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供

休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供
休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供

休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供
休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供

休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供
休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供

休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供
休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供

休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供
休旅車險撞進消防隊，消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛。圖／第三消防大隊提供

救護車 消防員

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