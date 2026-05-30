三峽登山客疑遭蜂螫 3人受傷1人送醫

新北市三峽區有木里熊空候車亭上方步道今天中午傳出疑似蜂螫意外，一行5名登山客步行約70分鐘後，3名60多歲男子疑遭蜂類螫傷，其中1人出現頭暈及肢體無力症狀，由消防人員協助搬運下山後送醫，其餘2人意識清醒，未送醫治療。

消防局今天上午11時56分接獲通報，指三峽區有木里熊空候車亭上方步道有登山客遭蜂螫，立即派員前往救援。經了解，現場共有5人登山，其中3人遭蜂類螫傷。

消防局表示，其中1名60多歲男子一度出現頭暈情形，後續恢復清醒，但仍有肢體無力症狀，由救援人員協助搬運下山後送往恩主公醫院治療；另1名60多歲男子無明顯不適症狀，可自行行走，在人員攙扶下下山，未送醫；第3名60多歲男子則已自行下山就醫，消防人員未接觸到該名傷者。

消防局指出，現場共3人遭蜂螫，其中1人送醫、2人未送醫。救援人員到場後未發現蜂群，也無法確認螫傷民眾的蜂類種類，詳細情形仍待進一步釐清。

新北市三峽區熊空步道30日發生登山客疑遭蜂螫事件，消防人員協助傷者下山，其中1名60多歲男子因頭暈、肢體無力送醫治療。記者張策／翻攝