聽新聞
0:00 / 0:00
卡米地被砸！買不到票竟扔「白漆加糞便」組合彈 嫌落網：大便是我的
知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」昨天遭人扔「白漆加糞便」組合彈，轄區中山警方成立專案小組追查，發現嫌犯竟是自稱「喜劇粉絲」的郭姓男子，今天到案供稱因買不到票才洩憤，而丟擲的大便是自己的大便，警詢後被依妨害自由、恐嚇及毀損等罪嫌送辦。
警方29日晚上6點多獲報，位於台北市中山區復興北路的卡米地喜劇俱樂部，遭一名戴著帽子與口罩的郭男（35歲）闖入，郭男先假鬼假怪的闖入「勘查地形」，離開後不到10秒鐘又進入大門犯案，手法簡單卻噁心，持裝有白色油漆及穢物的塑膠袋丟擲，店內及門口遭潑灑得滿目瘡痍，犯案過程不到10秒，隨即攔計程車逃逸。
警方獲報成立專案小組調閱監視器畫面，先掌握到郭男騎機車載另名蔡姓同夥（23歲）到場，接著蔡男把機車騎走，郭男自行下車後持3個白色油漆包犯案，2個丟店內地面，1個丟門口。
警方昨天晚上先至新北市新莊區帶回蔡男，今天中午再至新北市樹林區帶回郭男，郭男坦承犯行，警方在他住處發現剩餘的油漆桶，詢問大便怎麼來的？，郭男淡定回答「是我自己的大便」，至於為何犯案？他稱自己有在看喜劇，因「買不到票」才心生怨懟報復，想給對方麻煩。
據了解，警方前往郭男住處查緝時，他的妻子起初謊稱丈夫不在家，但在員警持續勸說及確認，終於突破心防，將躲藏在屋內的郭男帶回；警詢後郭男跟蔡男都被依毀損、妨害自由、恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。