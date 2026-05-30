卡米地被砸！買不到票竟扔「白漆加糞便」組合彈 嫌落網：大便是我的

知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」昨天遭人扔「白漆加糞便」組合彈，轄區中山警方成立專案小組追查，發現嫌犯竟是自稱「喜劇粉絲」的郭姓男子，今天到案供稱因買不到票才洩憤，而丟擲的大便是自己的大便，警詢後被依妨害自由、恐嚇及毀損等罪嫌送辦。

警方29日晚上6點多獲報，位於台北市中山區復興北路的卡米地喜劇俱樂部，遭一名戴著帽子與口罩的郭男（35歲）闖入，郭男先假鬼假怪的闖入「勘查地形」，離開後不到10秒鐘又進入大門犯案，手法簡單卻噁心，持裝有白色油漆及穢物的塑膠袋丟擲，店內及門口遭潑灑得滿目瘡痍，犯案過程不到10秒，隨即攔計程車逃逸。

警方獲報成立專案小組調閱監視器畫面，先掌握到郭男騎機車載另名蔡姓同夥（23歲）到場，接著蔡男把機車騎走，郭男自行下車後持3個白色油漆包犯案，2個丟店內地面，1個丟門口。

警方昨天晚上先至新北市新莊區帶回蔡男，今天中午再至新北市樹林區帶回郭男，郭男坦承犯行，警方在他住處發現剩餘的油漆桶，詢問大便怎麼來的？，郭男淡定回答「是我自己的大便」，至於為何犯案？他稱自己有在看喜劇，因「買不到票」才心生怨懟報復，想給對方麻煩。

據了解，警方前往郭男住處查緝時，他的妻子起初謊稱丈夫不在家，但在員警持續勸說及確認，終於突破心防，將躲藏在屋內的郭男帶回；警詢後郭男跟蔡男都被依毀損、妨害自由、恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

郭姓男子持「自己的排泄物」跟白色油漆混合自製裝袋，至知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」扔擲後逃逸，遭警帶回偵辦。記者翁至成／翻攝

郭姓男子疑不滿買不到票，昨天把「自己的排泄物」跟白色油漆混合自製裝袋，至知名表演場地「卡米地喜劇俱樂部」扔擲後逃逸。圖取自／卡米地 comedy club臉書