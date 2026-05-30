快訊

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

影／走S形又紅燈前急停！后里警識破心虛騎士 深夜順利攔截毒酒雙煞

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

大甲分局后里派出所員警今天凌晨執行防飆勤務時，意外捕捉到一輛在路上「走S形」狂晃的詭異機車，男駕駛疑似心虛，遠遠看到紅燈，竟在距離停止線高達20公尺外就「緊急迫降」臨時靠邊停車；員警上前盤查，當場戳破他不僅酒駕超標，搜身時更起獲4包毒品安非他命，連快篩都呈陽性，全案訊後依涉嫌公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌，移請台中地檢署偵辦，基於男子涉嫌酒駕又攜毒，一併建請檢方聲請羈押。

大甲分局表示，后里所員警於今天凌晨0時許，在轄區內重點路段執行防飆勤務。雖然現場並未發現集體飆車的蹤跡，但一名機車駕駛的詭異騎姿卻迅速引起了巡邏員警的注意，該名男子在騎車過程中沿路搖搖擺擺、車身劇烈晃動，明顯神智不清，具有高度危險性。

警方不動聲色在後方尾隨觀察，當機車行經后里區舊社路與大圳路口時，遇前方號誌轉為紅燈，該名男子似乎察覺到後方有警車跟隨而極度緊張，竟在距離停止線整整20公尺遠的地方，就心虛地靠邊臨停。這突如其來的「驚嚇反應」，讓後方尾隨的員警立刻趨前實施攔查。

而當員警一靠近男子，就聞到身上一股濃濃的酒精味，現場實施酒測明顯超標，不只已觸犯公共危險罪；警方依法實施附帶搜索時，先是在他身上起獲了3包二級毒品安非他命；未料，男子此時還想垂死掙扎，企圖利用黑夜掩護「暗度陳倉」丟棄剩餘毒品，結果在搜身過程中，另一包毒品當場從身上掉在地上，被眼尖的員警逮個正著，當場共計查獲4包安非他命。

男子被依法逮捕並帶回派出所後，警方又對其進行毒品唾液快篩，檢驗結果呈現安非他命陽性反應。所幸警方深夜落實勤務，及時攔阻這位「路上不定時炸彈」駕駛。全案訊後依涉嫌公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌，移檢方偵辦，並建請檢方聲請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大甲分局深夜執行防飆勤務時，查獲男子不僅酒駕超標，搜身時更起獲4包毒品安非他命。圖／大甲分局提供
大甲分局深夜執行防飆勤務時，查獲男子不僅酒駕超標，搜身時更起獲4包毒品安非他命。圖／大甲分局提供

毒品 酒駕 后里 毒駕

延伸閱讀

Uber Eats外送員逆向四線道 北市中正一警攔查赫見他吸毒

七旬翁毒駕「宛如逛大街」 冒用友人身分被警拆穿 原來是通緝犯

影／台南警連3天掃蕩毒駕 深夜攔查亢奮駕駛起出喪屍煙彈

檢聲押毒駕 法官卻以無反覆實施之虞放人

相關新聞

享特權？知名主廚教授豪車載友人進玉山登山口挨轟 本人發聲道歉

玉山國家公園昨天有4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡，疑似帶頭的葉姓男子自稱認識阿里山派出所長劉光浩，保七總隊塔塔加小隊值班警員即換證放行。網友起底葉男身分，發現他是吳鳳科技大學助理教授葉國献，曾任嘉義市大北京餐廳董事長。葉男今接受本報記者訪問表示，一切都是誤會，造成社會觀感不佳，深感歉意。

玉山特權豪車團「友軍單位」曝光 保七重申：無長官施壓關說

玉山登山口管制車輛進入，卻有豪車團稱是「友軍單位友人」驅車進入觀光，經保七總隊第六大隊調查，是值班員警放水通行將嚴懲。知名山岳領域作家雪羊質疑「抓替死鬼」，保護高層痕跡太明顯。對此，保七第六大隊重申，是同仁便宜行事，無長官施壓關說；友軍單位也曝光，豪車團是阿里山派出所所長友人。

豪車至玉山登山口拍照 葉男身分遭起底是知名主廚教授

玉山國家公園昨天有4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡，疑似帶頭的葉姓男子自稱認識阿里山派出所長劉光浩，保七總隊塔塔加小隊值班警員即換證放行。有網友今天起底葉男身分，發現他是吳鳳科技大學助理教授葉國献，曾任嘉義市大北京餐廳董事長。

雲林民進黨議員自爆遭同黨民代甩巴掌引議論 失聯一日今再發聲明

民進黨雲林縣議員張庭綺前天在臉書自爆，去年曾被同黨一名女民代甩了兩巴掌，還撂狠話「見一次打一次」，同時也曾被同黨另一名男民代叫囂、騷擾，讓她飽受恐懼，引起各界譁然，張庭綺昨神隱聯絡不上，今再度在社群發文，指針對同黨女民代、男民代的行為已完成蒐證，保留法律追訴權，「不需要任何人的道歉，只希望一切惡意就此停止」，並強調面對諸多不實言論與惡意指控，已委請律師依法處理。

休旅車險撞進消防隊 消防員聽到轟然巨響救出受困駕駛

台南市將軍區60歲的男子下午三點開休旅車行經將軍消防分隊旁時，不明原因突然失控衝向路旁消防隊救護車、最後閃過撞上一旁電線桿。撞擊力道猛烈車頭嚴重凹陷，男子受困動彈不得。

三峽登山客疑遭蜂螫 3人受傷1人送醫

新北市三峽區有木里熊空候車亭上方步道今天中午傳出疑似蜂螫意外，一行5名登山客步行約70分鐘後，3名60多歲男子疑遭蜂類螫傷，其中1人出現頭暈及肢體無力症狀，由消防人員協助搬運下山後送醫，其餘2人意識清醒，未送醫治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。