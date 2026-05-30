影／走S形又紅燈前急停！后里警識破心虛騎士 深夜順利攔截毒酒雙煞

大甲分局后里派出所員警今天凌晨執行防飆勤務時，意外捕捉到一輛在路上「走S形」狂晃的詭異機車，男駕駛疑似心虛，遠遠看到紅燈，竟在距離停止線高達20公尺外就「緊急迫降」臨時靠邊停車；員警上前盤查，當場戳破他不僅酒駕超標，搜身時更起獲4包毒品安非他命，連快篩都呈陽性，全案訊後依涉嫌公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌，移請台中地檢署偵辦，基於男子涉嫌酒駕又攜毒，一併建請檢方聲請羈押。

大甲分局表示，后里所員警於今天凌晨0時許，在轄區內重點路段執行防飆勤務。雖然現場並未發現集體飆車的蹤跡，但一名機車駕駛的詭異騎姿卻迅速引起了巡邏員警的注意，該名男子在騎車過程中沿路搖搖擺擺、車身劇烈晃動，明顯神智不清，具有高度危險性。

警方不動聲色在後方尾隨觀察，當機車行經后里區舊社路與大圳路口時，遇前方號誌轉為紅燈，該名男子似乎察覺到後方有警車跟隨而極度緊張，竟在距離停止線整整20公尺遠的地方，就心虛地靠邊臨停。這突如其來的「驚嚇反應」，讓後方尾隨的員警立刻趨前實施攔查。

而當員警一靠近男子，就聞到身上一股濃濃的酒精味，現場實施酒測明顯超標，不只已觸犯公共危險罪；警方依法實施附帶搜索時，先是在他身上起獲了3包二級毒品安非他命；未料，男子此時還想垂死掙扎，企圖利用黑夜掩護「暗度陳倉」丟棄剩餘毒品，結果在搜身過程中，另一包毒品當場從身上掉在地上，被眼尖的員警逮個正著，當場共計查獲4包安非他命。

男子被依法逮捕並帶回派出所後，警方又對其進行毒品唾液快篩，檢驗結果呈現安非他命陽性反應。所幸警方深夜落實勤務，及時攔阻這位「路上不定時炸彈」駕駛。全案訊後依涉嫌公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌，移檢方偵辦，並建請檢方聲請羈押。

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