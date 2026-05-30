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玉山特權豪車團「友軍單位」曝光 保七重申：無長官施壓關說

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

玉山登山口管制車輛進入，卻有豪車團稱是「友軍單位友人」驅車進入觀光，經保七總隊第六大隊調查，是值班員警放水通行將嚴懲。知名山岳領域作家雪羊質疑「抓替死鬼」，保護高層痕跡太明顯。對此，保七第六大隊重申，是同仁便宜行事，無長官施壓關說；友軍單位也曝光，豪車團是阿里山派出所所長友人。

有網友踢爆，玉山國家公園昨天竟有保時捷賓士等豪車駛入塔塔加管制區，將車停在登山口觀光打卡，並稱有換臨時通行證才開車進入；由於，一般民眾前往玉山登山口，必須步行或付費搭乘接駁車，該豪車團行徑遭質疑特權，引發爭議。

經保七總隊第六大隊調查，葉姓民眾等一行人駕駛4輛車至當地塔塔加小隊，向值班員警自稱是「友軍單位友人」，欲申請駕車進入管制林道，員警基於單位情誼協助換證放行；但該大隊事後查證，友軍單位未有要求，坦承疏失將嚴懲該員。

但知名山岳作家雪羊認為，要進入玉山國家公園管制區前往楠溪林道等地通行證申請沒那麼隨便，質疑「保七認錯，但抓了替死鬼」，並批評「保護高層的痕跡太明顯」。而「友軍單位」今也曝光，豪車團內有人自稱是阿里山派出所長友人。

針對「抓替死鬼」用基層員警保護高層質疑，保七總隊第六大隊重申，經主動向「友軍單位」查證，該單位從未要求或通知塔塔加小隊同仁協助換證；值班員警也坦承是他個人思慮不周與判斷疏失，便宜行事私自放行，無長官施壓關說情事。

若有其他臨時、突發性公務事必須進入玉山管制區，依「玉山國家公園專用道路管制注意事項」第5條第5款，檢具相關證明文件確實可向管理站或警察小隊申請車輛臨時通行證，並當場留置身分證件，但昨天事件非公務需求已明顯違規。

玉山登山口。本報資料照
玉山登山口。本報資料照

賓士 玉山國家公園 保時捷

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