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豪車至玉山登山口拍照 葉男身分遭起底是知名主廚教授
玉山國家公園昨天有4輛私家車進入塔塔加登山口拍照打卡，疑似帶頭的葉姓男子自稱認識阿里山派出所長劉光浩，保七總隊塔塔加小隊值班警員即換證放行。有網友今天起底葉男身分，發現他是吳鳳科技大學助理教授葉國献，曾任嘉義市大北京餐廳董事長。
據了解，葉男昨與友人出遊，欲前往玉山登山口，開車進入哨崗，告知自己認識阿里山派出所長，希望對方給個方便放行，保七總隊塔塔加小隊未經查證，即換證放行，一行人共四輛車直駛玉山登山口，引發在場民眾不滿花150元搭接駁車，卻有人開豪車享特權。
有網友起底，開車進入玉山登山口的葉男就是吳鳳科技大學助理教授葉國献，曾任嘉義市大北京餐廳董事長，身為教職人員卻不遵守國家公園法規定，非公務車輛擅自取得通行證。目前相關單位及當事人尚未對外說明，實際情況待玉山國家公園管理處及所屬學校查證與回應。
阿里山所長劉光浩澄清，雖然他與葉男認識，但葉男未曾告知要開車至玉山登山口，且塔塔加小隊值班同仁也不曾向他查證，直到事後才接獲葉男來電，得知對方有前往塔塔加一事，他不曾對塔塔加值班同仁請託，因此必須嚴正澄清，絕無關說一事。
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